Экономика

Lenta.ruLenta.ruС зарплат россиян захотели взимать новый взнос

Пока стороны не достигли консенсуса: первые выступают за страхование от безработицы, а вторые против, поскольку опасаются увеличения финансового бремени. Сейчас по закону работодатели уже платят за своих сотрудников страховые взносы в размере 30 процентов от зарплаты.
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с чего всё началось

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.
Известия26 мая в 17:01

Подробнее о событии

Храмов: россияне не потеряют часть зарплаты из-за страховки от безработицы

News.ru02:39

Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию безработицы

Газета.Ruвчера в 16:06

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Известия26 мая в 17:01

«Известия»: Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы

ТАСС26 мая в 20:31

Россиян начнут страховать от безработицы

URA.Ru26 мая в 19:31

Российские чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

РЕН ТВ26 мая в 18:12

Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы

РИА Новостивчера в 03:26
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
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ГЛАС.RU вчера в 13:14
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Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

REGNUM 18:48
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Экономика

Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет

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REGNUM вчера в 08:53
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Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru 11:17
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Общество

В Японии из-за кибератаки могла произойти утечка оборонных данных

Информация японских оборонных сил могла быть похищена в результате хакерской атаки на телекоммуникационную компанию NTT Communications.
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Отмечается, что у курильщиков со «стажем» могут возникнуть серьёзные осложнения при инфицировании Covid-19, а желание курить пропадает само собой, что в будущем может привести к полному отказу от вредной привычки, но не у всех, так, как многие люди психически слишком зависимы от курения.
ZAB.RU 21:15
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Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
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Общество

Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии

Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
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Экономика

Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
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Общество

Стал известен новый покупатель газеты «Ведомости»

ИА «Ореанда-Новости» В течение ближайших нескольких дней сделка по продаже российской газеты «Ведомости» будет завершена.
Ореанда-Новости 16:05
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Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс 16:22
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Общество

В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
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Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
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Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни

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Общество

В ООН определили страну с самой высокой смертностью от COVID-19

Нью-Йорк, США, 28 мая 2020, 23:28 — REGNUM В Йемене зафиксирован наивысший уровень смертности от COVID-19 среди всех стран мира, заявил 28 мая на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
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Политика

ПАСЕ решила проверить Конституцию России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru 09:47
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Политика

Антонов оценил проект о выходе США из договоров с согласия конгресса

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что законопроект, запрещающий американскому президенту выходить из международных договоров без разрешения конгресса, не имеет никаких шансов на реализацию.
РИА Новости 20:33
Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Энергетика

Правительство США подтвердило рост запасов нефти в стране

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Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе

Sostav.ru 00:20
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Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Мясников рассказал, как коронавирус в России «выдохся»

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РИА Новости 20:10
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Srnsk вчера в 14:32
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