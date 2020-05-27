Общество

Lenta.ruLenta.ruС зарплат россиян захотели взимать новый взнос

Пока стороны не достигли консенсуса: первые выступают за страхование от безработицы, а вторые против, поскольку опасаются увеличения финансового бремени. Сейчас по закону работодатели уже платят за своих сотрудников страховые взносы в размере 30 процентов от зарплаты.
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с чего всё началось

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.
Известия26 мая в 17:01

Подробнее о событии

Обязательное страхование от безработицы приведёт к росту теневой занятости

News.ruвчера в 09:06

Российские чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

РЕН ТВ26 мая в 18:12

«Известия»: Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы

ТАСС26 мая в 20:31

Минтруд готов поддержать страхование от безработицы

Телеканал 360°26 мая в 20:26

Россиян начнут страховать от безработицы

URA.Ru26 мая в 19:31

Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы

РИА Новостивчера в 03:26

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Известия26 мая в 17:01
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
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Общество

Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве

С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 14:43
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Спорт

Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru 26 мая в 13:16
Общество

Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму

Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
REGNUM вчера в 06:18
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Общество

В РГДБ ответили на обращение дочери писателя Успенского

RT на русском 26 мая в 09:33
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Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
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Политика

28 мая в России отмечается День пограничника

Наряду со всеми пограничниками страны и жителями регионов, где дислоцированы пограничные органы, отметят профессиональный праздник и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по КБР.
РИА Кабардино-Балкария вчера в 09:09
Здоровье

В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 23:52
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
4K
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
6,7K
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
2,6K
Здоровье

В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM вчера в 16:59
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Здоровье

Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19

По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
РИА Новости вчера в 20:21
49
Происшествия

На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм

В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru вчера в 01:19
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Здоровье

Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России

Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
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Шоу-бизнес

Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз

Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз Напомним, новость о том, что Александр и Анастасия снова станут родителями, появилась в СМИ в конце февраля.
Вокруг ТВ вчера в 04:26
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Футбол

Филимонов осудил сокращение доходов футболистов из-за COVID-19

Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов подверг критике практику сокращения зарплат футболистов из-за пандемии COVID-19.
Профиль 26 мая в 17:36
Политика

Коммунист-блогер поборется за пост губернатора Кубани

Члены Бюро, обсудив общественно-политическую ситуацию и различные аспекты избирательного процесса в регионе, пришли к выводу: кандидатом на должность главы администрации края следует выдвинуть секретаря краевого Комитета КПРФ Александра Сафронова.
KrasnodarMedia вчера в 04:42
272
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Армия и оружие

США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
1,1K
Футбол

В Госдуме призвали запретить рестарт чемпионата России по футболу

Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение с требованием до стабилизации ситуации с коронавирусом запретить проведение чемпионата России по футболу.
МонаВиста вчера в 23:40
5
Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
1,1K
Экономика

Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
ТАСС вчера в 15:04
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Авто

В июне продажи автомобилей в России могут упасть максимум на 50%

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам июня упадут максимум на 50% по сравнению с 2019 годом.
Автоновости дня 00:16
5
Экономика

«Газпрому» предложили разделить проблемы России

Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты зафиксировали рекордный уровень загрязнения воздуха в России.
Рамблер вчера в 10:56
4
Политика

Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
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Общество

Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов

Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
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