Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.

с чего всё началось

Пока стороны не достигли консенсуса: первые выступают за страхование от безработицы, а вторые против, поскольку опасаются увеличения финансового бремени. Сейчас по закону работодатели уже платят за своих сотрудников страховые взносы в размере 30 процентов от зарплаты.

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