Коронавирус
7 канал КрасноярскВ Красноярске ограничат въезд и выезд из-за коронавируса
В нескольких населённых пунктах Красноярского края вводятся временные ограничения на въезд и выезд. Их снимут, когда эпидемиологическая обстановка улучшится. Ограничен будет главным образом въезд в населённые пункты граждан без прописки.
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с чего всё началось
В некоторых населенных пунктах Красноярского края, в том числе в самом Красноярске, введут ограничения на въезд из-за эпидемии коронавируса, говорится в указе губернатора региона, размещенном на краевом портале правовой информации.РБКвчера в 11:58
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Где будут стоять КПП Росгвардии и полиции на выезде из Красноярска
Московский Комсомолецвчера в 15:13
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Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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