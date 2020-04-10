с чего всё началось

В нескольких населённых пунктах Красноярского края вводятся временные ограничения на въезд и выезд. Их снимут, когда эпидемиологическая обстановка улучшится. Ограничен будет главным образом въезд в населённые пункты граждан без прописки.

В Красноярске ограничат въезд и выезд из-за коронавируса

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