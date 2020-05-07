Политика
Вести.RuСаакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом. Он уверен в том, что Саакашвили сможет придать импульс национальному совету реформ, а также поможет в осуществлении важных изменений в жизни Украины.
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«Верю, что он сможет придать импульс Национальному комитету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», – прокомментировал назначение украинский президент.Ведомости13:34
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Зеленский назначил на пост главы Исполнительного комитета реформ Саакашвили
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