с чего всё началось

Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом. Он уверен в том, что Саакашвили сможет придать импульс национальному совету реформ, а также поможет в осуществлении важных изменений в жизни Украины.

Здоровье Роспотребнадзор назвал три этапа отмены режима самоизоляции Главы регионов России смогут принять решение о поэтапном выходе из режима самоизоляции после консультации с главными санитарными врачами субъектов страны, исходя из темпов прироста новых случаев заражения коронавирусом, свободного коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 и показателей охвата тестирования.

Единоборства Промоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко или Харитоновым По словам промоутера, оппонентом 53-летнего американца мог бы стать один из российских бойцов смешанных единоборств - Александр Емельяненко или Сергей Харитонов. 16

Происшествия Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга Петербургские полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, ею оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в четверг. 294

Политика Саакашвили назвал свое назначение «неординарным шагом» Зеленского РИА Новости Бывший президент Грузии и экс - губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который ранее был назначен на Украине на пост главы исполнительного комитета реформ, назвал свое назначение "неординарным шагом" со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Гаджеты AMD дала рекомендации владельцам Radeon RX 5600 XT Представители компании AMD обратилась к владельцам видеокарт Radeon RX 5600 XT с рекомендацией обновить BIOS для получения прибавки к производительности. 1

Спорт Россия проиграла Европе в Кубке наций Сборная России уступила команде Европы в матче 6-го тура Кубка наций. Встреча завершилась победой европейцев 2, 5:1, 5. 2

Экономика Региональные власти могут доплатить застройщикам Региональные власти могут доплатить застройщикам «Дом.РФ», назначенный федеральным правительством оператором по выкупу государством нераспроданного жилья у застройщиков, предлагает финансово поучаствовать в этой программе власти Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Происшествия Три новых случая заражения COVID-19 подтвердили на Сахалине Еще о троих подтвержденных случаях коронавирусной инфекции на Сахалине стало известно сегодня, 8 мая.

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Политика МИД Чехии прокомментировал усиление безопасности в посольстве в Москве Усиление мер безопасности в чешском посольстве в Москве является долговременным приоритетом Праги и не связано с текущими событиями в отношениях двух стран, заявила представитель МИД Чехии Зузана Штихова. 1,2K

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Политика Польский эксперт предрек раскол Европы из-за «Северного потока — 2» Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, однако завершение проекта будет означать подрыв единства и согласованности Евросоюза во внешней политике, заявил польский эксперт Камиль Зайончковский в беседе с Polskie Radio. 2

Происшествия Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии. 1,8K

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Армия и оружие Посол США в Норвегии лично следил за подлодками России в Арктике Вашингтон, 8 мая 2020, 01:53 — REGNUM Посол США в Норвегии Кеннет Брейтвейт — претендент на пост министра ВМС США — рассказал, что лично следил с борта подводной лодки ВМС Норвегии за действиями российских подводных лодок в Арктике.

Политика Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента "Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - передает ТАСС заявление ГИК. 1

Космос Рогозин раскритиковал учёных, оценивающих перспективы добычи на Луне Москва, 8 мая 2020, 01:53 — REGNUM «Современным Жюль Вернам», оценивающим перспективы поиска и добычи драгоценных металлов на Луне, следует серьёзнее обосновывать экономическую целесообразность своих проектов, написал 7 мая глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter. 1