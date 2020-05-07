Политика

Вести.RuВести.RuСаакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ

Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом. Он уверен в том, что Саакашвили сможет придать импульс национальному совету реформ, а также поможет в осуществлении важных изменений в жизни Украины.
Читать в источнике
Комментировать632
с чего всё началось
«Верю, что он сможет придать импульс Национальному комитету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», – прокомментировал
 назначение украинский президент.
Ведомости13:34

Подробнее о событии

Саакашвили назначили главой исполнительного комитета реформ на Украине

РИА Новости14:06

Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома Национального совета реформ

ИА Красная Весна14:22

Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ

Lenta.ru13:27

Чем известен Михаил Саакашвили на Украине

ТАСС14:10

Зеленский назначил на пост главы Исполнительного комитета реформ Саакашвили

Политическая Экспертиза13:35

Зеленский назначил Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ

Ведомости13:34

Саакашвили назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине

Известия13:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
157
Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
542
Армия и оружие

В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии

Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 04:45
2
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
2,4K
Общество

В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр 05:26
2,6K
Происшествия

В массовом ДТП в Гатчинском районе погиб мужчина и пострадала женщина

В результате аварии погиб 61-летний мужчина, женщина получила многочисленные травмы.
Невские Новости 15:32
1
Политика

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
495
Игры

В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption

CyberSport.ru вчера в 11:34
10
Космос

На Солнце обнаружен протуберанец больших размеров

Ученые заявили о нахождении очень большого протуберанца на поверхности Солнца.
OAnews вчера в 04:40
12
Шоу-бизнес

Анна Ковальчук показала подросшего сына от мужа-миллионера

Вторым мужем звезды сериала "Тайны следствия" стал миллионер Олег Капустин. В 2010 году актриса подарила любимому сына Добрыню.
Комсомольская правда вчера в 10:35
4
Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
135
Здоровье

Установлена связь между проявлениями COVID-19 и местом рождения

Самые высокие оценки давали пациенты, прибывшие из европейской части России, уроженцы Урала и Сибири заняли второе место, а вот жители Дальнего Востока жаловались на симптомы реже всех.
Московский Комсомолец 16:17
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,7K
Шоу-бизнес

Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом

Представители пары подтвердили, что у звезды «Гарри Поттера» родилась дочь.
Super.ru 14:43
Футбол

Агент Сафонов — об истории с кошельком Быстрова: неправильно всё вешать на Дзюбу

Чемпионат 06:15
Политика

Лавров и глава МИД Греции обсудили возвращение граждан на родину

Подчеркивается, что Лавров и Дендиас договорились содействовать в возвращении граждан двух стран домой.
МИР 24 16:33
Происшествия

Создателю паблика «Омбудсмен полиции» предъявили обвинение

Коммерсантъ 15:49
416
Экономика

Росстат рассказал об инфляции в России

По прогнозам ЦБ, годовая инфляция в России в 2020 году составит 3,8–4,8 процента.
Lenta.ru 14:34
7
Политика

Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России.
Газета.Ru 08:32
1,2K
Происшествия

Дочь миллиардера Жукова задержали на территории пансионата на Рублевке

РЕН ТВ 07:26
3
Общество

В Подмосковье до 31 мая продлен режим изоляции граждан

В Московской области режим изоляции жителей продлен до 31 мая.
Коммерсантъ 16:41
Происшествия

Найдена женщина, затушившая Вечный огонь в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 23:17 — REGNUM Женщина, затушившая газировкой и пустыми бутылками Вечный огонь на Марсовом поле найдена сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.
REGNUM 16:17
281
Экономика

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru вчера в 05:27
566
Футбол

Гэри Невилл разнес игру Ди Марии за «МЮ». Ранее жена аргентинца назвала Манчестер дырой

Аргентинец защищал цвета «МЮ» в сезоне-2014/15, после чего перешел в «ПСЖ».
Спорт-Экспресс 15:23
Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

РБК 10:30
112
Здоровье

Европейский суд обязал власти выдать лекарство ставропольской девочке

Европейский суд по правам человека шестого мая обязал власти России срочно обеспечить жизненно необходимым лекарством шестимесячную жительницу Ставрополья, сообщили STAV.AIF.RU в правозащитной общественной организации «Правовая инициатива».
Аргументы и Факты - Ставрополь 13:48
2
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
2,5K
Общество

Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август

В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас вчера в 06:55
87
Армия и оружие

Путин запретил военным рассказывать о службе в интернете и в СМИ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в дисциплинарный устав Вооруженных сил России.
ProUfu.ru 13:00
835
Общество

Бэнкси посвятил новую работу врачам-супергероям

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram новый рисунок, на котором изображен врач в образе супергероя.
Общественное телевидение России вчера в 15:23
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное