с чего всё началось

Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом. Он уверен в том, что Саакашвили сможет придать импульс национальному совету реформ, а также поможет в осуществлении важных изменений в жизни Украины.

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. 157

Общество В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2» В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы. 542

Армия и оружие В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера. 2

Политика Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом. 495

Здоровье Установлена связь между проявлениями COVID-19 и местом рождения Самые высокие оценки давали пациенты, прибывшие из европейской части России, уроженцы Урала и Сибири заняли второе место, а вот жители Дальнего Востока жаловались на симптомы реже всех.

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,7K

Политика Лавров и глава МИД Греции обсудили возвращение граждан на родину Подчеркивается, что Лавров и Дендиас договорились содействовать в возвращении граждан двух стран домой.

Общество В Подмосковье до 31 мая продлен режим изоляции граждан В Московской области режим изоляции жителей продлен до 31 мая.

Происшествия Найдена женщина, затушившая Вечный огонь в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 23:17 — REGNUM Женщина, затушившая газировкой и пустыми бутылками Вечный огонь на Марсовом поле найдена сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге. 281

Экономика Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках. 566

Здоровье Европейский суд обязал власти выдать лекарство ставропольской девочке Европейский суд по правам человека шестого мая обязал власти России срочно обеспечить жизненно необходимым лекарством шестимесячную жительницу Ставрополья, сообщили STAV.AIF.RU в правозащитной общественной организации «Правовая инициатива». 2

Общество Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля. 87