Политика
Вести.RuСаакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом. Он уверен в том, что Саакашвили сможет придать импульс национальному совету реформ, а также поможет в осуществлении важных изменений в жизни Украины.
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с чего всё началось
«Верю, что он сможет придать импульс Национальному комитету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», – прокомментировал назначение украинский президент.Ведомости13:34
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Зеленский назначил на пост главы Исполнительного комитета реформ Саакашвили
Политическая Экспертиза13:35
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В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
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В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 04:45
Общество
В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр 05:26
Происшествия
В массовом ДТП в Гатчинском районе погиб мужчина и пострадала женщина
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CyberSport.ru вчера в 11:34
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На Солнце обнаружен протуберанец больших размеров
Ученые заявили о нахождении очень большого протуберанца на поверхности Солнца.
OAnews вчера в 04:40
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Анна Ковальчук показала подросшего сына от мужа-миллионера
Вторым мужем звезды сериала "Тайны следствия" стал миллионер Олег Капустин. В 2010 году актриса подарила любимому сына Добрыню.
Комсомольская правда вчера в 10:35
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В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
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Установлена связь между проявлениями COVID-19 и местом рождения
Самые высокие оценки давали пациенты, прибывшие из европейской части России, уроженцы Урала и Сибири заняли второе место, а вот жители Дальнего Востока жаловались на симптомы реже всех.
Московский Комсомолец 16:17
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МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом
Представители пары подтвердили, что у звезды «Гарри Поттера» родилась дочь.
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Агент Сафонов — об истории с кошельком Быстрова: неправильно всё вешать на Дзюбу
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Лавров и глава МИД Греции обсудили возвращение граждан на родину
Подчеркивается, что Лавров и Дендиас договорились содействовать в возвращении граждан двух стран домой.
МИР 24 16:33
Экономика
Росстат рассказал об инфляции в России
По прогнозам ЦБ, годовая инфляция в России в 2020 году составит 3,8–4,8 процента.
Lenta.ru 14:34
Политика
Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России.
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Общество
В Подмосковье до 31 мая продлен режим изоляции граждан
В Московской области режим изоляции жителей продлен до 31 мая.
Коммерсантъ 16:41
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Найдена женщина, затушившая Вечный огонь в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 23:17 — REGNUM Женщина, затушившая газировкой и пустыми бутылками Вечный огонь на Марсовом поле найдена сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.
REGNUM 16:17
Экономика
Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru вчера в 05:27
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Гэри Невилл разнес игру Ди Марии за «МЮ». Ранее жена аргентинца назвала Манчестер дырой
Аргентинец защищал цвета «МЮ» в сезоне-2014/15, после чего перешел в «ПСЖ».
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Европейский суд обязал власти выдать лекарство ставропольской девочке
Европейский суд по правам человека шестого мая обязал власти России срочно обеспечить жизненно необходимым лекарством шестимесячную жительницу Ставрополья, сообщили STAV.AIF.RU в правозащитной общественной организации «Правовая инициатива».
Аргументы и Факты - Ставрополь 13:48
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Общество
Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август
В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
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Армия и оружие
Путин запретил военным рассказывать о службе в интернете и в СМИ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в дисциплинарный устав Вооруженных сил России.
ProUfu.ru 13:00
Общество
Бэнкси посвятил новую работу врачам-супергероям
Британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram новый рисунок, на котором изображен врач в образе супергероя.
Общественное телевидение России вчера в 15:23