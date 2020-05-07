Политика

Вести.RuВести.RuСаакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ

Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом. Он уверен в том, что Саакашвили сможет придать импульс национальному совету реформ, а также поможет в осуществлении важных изменений в жизни Украины.
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Чем известен Михаил Саакашвили на Украине

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Саакашвили назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине

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Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома Национального совета реформ

ИА Красная Весна14:22
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Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре обозначил дату возможного возобновления сезона Примеры.
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В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие

На химическом предприятии LG Polymers рядом c городом Вишакхапатнам на востоке Индии произошла утечка газа.
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Общество

Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве

Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
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На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.
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В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
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Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 06:02
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Создателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения

Газета.Ru 17:15
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Шоу-бизнес

Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом

Представители пары подтвердили, что у звезды «Гарри Поттера» родилась дочь.
Super.ru 14:43
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
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Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
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Политика

Чехия усилит меры безопасности для своих дипломатов в России

Чехия планирует усилить меры безопасности для сотрудников своего посольства в Москве, направив туда сотрудников службы безопасности из министерства иностранных дел, рассказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК.
Ведомости 01:47
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Общество

Проведение ЕГЭ в России могут перенести на август

Проведение единого государственного экзамена в России могут перенести на середину июля или начало августа.
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Киберспорт

На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея

Чемпионат 10:31
Политика

Конституционный суд Молдавии признал кредит от России незаконным

Конституционный суд Молдавии признал соглашение о кредитовании на сумму 200 миллионов евро между Москвой и Кишинёвом незаконным.
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
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Врачам стационаров, работающих с больными COVID-19, назначена выплата в 80 тысяч рублей в месяц, среднему персоналу – 50 тысяч, младшему – 25 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес

Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались

Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
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Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

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Политика

Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины

Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

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Общество

В Британии подтверждают «расовую теорию» смертности от коронавируса

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Футбол

Мбаппе признан лучшим бомбардиром Лиги 1

Игрок парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции, передает сайт лиги .
Газета.Ru 16:48
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В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

Разработчики на территории РФ разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима Также система будет проверять, соблюдают ли социальную дистанцию сотрудники торгово-сервисных предприятий.
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Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

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Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
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Сообщается, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют завести четвертого ребенка.
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«Зенит» предложил Семаку новый контракт с зарплатой 1,8 млн евро

Источник отмечает, что "Зенит" предлагает специалисту зарплату 1,8 млн евро, а с учётом бонусов сумма может достичь 2 млн.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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