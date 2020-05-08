Политика

Вести.RuВести.RuСаакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ

Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом. Он уверен в том, что Саакашвили сможет придать импульс национальному совету реформ, а также поможет в осуществлении важных изменений в жизни Украины.
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Саакашвили назначили главой исполнительного комитета реформ на Украине

РИА Новостивчера в 14:06

Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ

РБКвчера в 14:21

Михаил Саакашвили назначен на Украине главой исполкома нацсовета реформ

Эхо Москвывчера в 18:09

Саакашвили назвал неординарным решение назначить его на новую должность

Lenta.ruвчера в 19:02

Саакашвили назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине

Известиявчера в 13:38

Чем известен Михаил Саакашвили на Украине

ТАССвчера в 14:10

Зеленский назначил на пост главы Исполнительного комитета реформ Саакашвили

Политическая Экспертизавчера в 13:35
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
2,5K
Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
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Политика

Путин призвал форсировать развитие внутреннего туризма

Ранее Путин отметил, что транспорт, который задействован в международных перевозках, необходимо переориентировать на внутренний туризм в связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса.
RT на русском вчера в 09:19
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Футбол

«Зенит» предложил Семаку новый контракт с зарплатой 1,8 млн евро

Источник отмечает, что "Зенит" предлагает специалисту зарплату 1,8 млн евро, а с учётом бонусов сумма может достичь 2 млн.
Sport.ru вчера в 16:59
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Известия вчера в 23:04
2K
Общество

Врач считает, что Бабкина может не вернуться на сцену после болезни

Советская и российская эстрадная певица Надежда Бабкина недавно переболела пневмонией и ее состояние здоровья может не позволить вернуться на сцену.
Gazeta.SPb 00:35
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявили ещё у 15 человек

Абакан, 8 мая 2020, 07:12 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 8 мая в республиканском правительстве.
REGNUM 00:12
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Общество

Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев

Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
Шоу-бизнес

У певца Шуры вновь выявили онкологию

Поклонники Александра Медведева, более известного как Шура, стали замечать, что артист сильно похудел.
Петербургский дневник вчера в 12:12
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Общество

Дуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине

BFM.ru 01:25
1,3K
Армия и оружие

Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году

Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
4
Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 07:23
2K
Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:58
4
Игры

Какие игры для Xbox Series X показала Microsoft

Yakuza: Like a Dragon войдёт в стартовую линейку Xbox Series X и получит поддержку Smart Delivery (владелец копии игры для Xbox One сможет запустить её на консоли следующего поколения).
News.ru вчера в 13:28
17
Происшествия

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» задержан в Москве за шантаж

Российская газета вчера в 04:22
462
Общество

Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах

В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
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Здоровье

Видео из реанимации показали липецкие врачи

Обозреватель Врн вчера в 14:27
2
Общество

Пособие на детей с 3 до 7 лет начнут платить раньше. Рассказываем, как его оформить

Пособия для родителей детей с трех до семи лет Владимир Путин анонсировал еще в январе, во время обращения к федеральному собранию.
НГС24 вчера в 21:00
Происшествия

В Татарстане мертвым найден глава исполкома Сармановского района

Портал «БИЗНЕС Online» сообщил со ссылкой на собственные источники о смерти главы исполкома Сармановского района Альфиса Мухаметгараева.
Kursk.com вчера в 17:21
25
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
11
Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Здоровье

В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки

Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:33
2
Общество

Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая

По словам градоначальника Сергея Собянина, с 12 мая в столице снова заработают промышленные предприятия и возобновится строительство дорог, школ, детских садов и других объектов.
Газета.Ru вчера в 13:59
6
Армия и оружие

Российские военные возвращаются из Италии на родину

Москва, 8 мая 2020, 08:43 — REGNUM Российские военнослужащие, оказывающие помощь местным властям в борьбе с коронавирусом, возвращаются домой.
REGNUM 01:43
Общество

В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая

В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва вчера в 05:29
2,8K
Здоровье

Правительство разработает предложения о допподдержке многодетных семей

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила разработать предложения о дополнительной поддержке многодетных семей, где из-за коронавируса родители потеряли работу или доход семьи на человека ниже прожиточного минимума, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 01:26
Кино

Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
Культуромания вчера в 02:19
23
Происшествия

При обрушении потолка на заводе под Волгоградом погиб человек

ТАСС 01:03
Политика

Свою версию Второй мировой войны изложил Пентагон

Цензуры.Нет вчера в 03:36
295
Общество

Голикова поручила мониторить доступность лекарств для терапии COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила организовать мониторинг доступности препаратов, применяемых при терапии коронавируса, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
РИА Новости 01:27
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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