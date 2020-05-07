Политика
Вести.RuСаакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом. Он уверен в том, что Саакашвили сможет придать импульс национальному совету реформ, а также поможет в осуществлении важных изменений в жизни Украины.
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«Верю, что он сможет придать импульс Национальному комитету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», – прокомментировал назначение украинский президент.Ведомости13:34
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Зеленский назначил на пост главы Исполнительного комитета реформ Саакашвили
Политическая Экспертиза13:35
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Общество
Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия
Сбербанк перестал принимать карты с истекшим сроком действия несмотря на рекомендацию Центробанка.
Дождь 11:28
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07:55
Общество
Вильфанд предсказал аномальную жару в ряде регионов России
Столбики термометров поднимутся вверх в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 20:59
Здоровье
ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) по поручению вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России поставил в Приморье партию в 30 тысяч защитных комбинезонов для медиков, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:38
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 09:14
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве
Экс-депутат красноярского краевого парламента, бизнесмен Анатолий Быков был задержан по подозрению в убийстве.
Профиль 03:59
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Здоровье
ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку
Страсбург оказал экстренную помощь пациенту с редким заболеванием Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые призвал Россию обеспечить ребенка со спинальной мышечной атрофией необходимым лекарством.
Коммерсантъ 18:53
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС вчера в 04:22
Общество
Коронавирус появился в новых районах Самарской области
Сегодня 6 мая от оперштаба стало известно, что коронавирус охватил новые районы и посёлки Самарской области.
Похвистнево-Информ вчера в 09:02
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
Здоровье
Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы.
RT на русском 13:10
Футбол
Копенгаген подтвердил, что готов провести Евро-2020
Пресс-служба Датского футбольного союза подтвердила, что Копенгаген готов провести игры Евро-2020 в 2021 году.
Soccer.ru 14:48
Политика
Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России
Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией.
RT на русском 18:42
Общество
Финляндия не откроет границы для россиян до 14 июня
Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 июня, сообщают в пресс-службе Пограничной охраны страны.
Peterburg2.ru 09:43
Политика
Пять стран вслед за ЕС продлили санкции из-за событий на Украине
Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Республика Молдова присоединились к объявленному в марте продлению санкций Европейского союза в отношении физических лиц и организаций из-за событий на Украине.
Известия 15:38
Происшествия
Страшный пожар в ЕАО: огнеборцы спасли 20 человек
Немедленно к месту происшествия выехали огнеборцы. Ядовитый дым по коридорам проникал в жилые квартиры, где спали люди.
Время Биробиджана 22:37
Армия и оружие
В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 04:45
Общество
В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом
RT на русском 14:50
Экономика
Курс турецкой лиры упал до рекордного минимума
Анкара, 7 мая 2020, 18:02 — REGNUM Турецкая лира опустилась в цене по отношению к доллару США до рекордного минимума, 7 мая сообщает агентство Anadolu.
REGNUM 11:02
Здоровье
17 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 03:34
Культура
Турецкий телеканал снял фильм о якутском писателе Платоне Ойунском
Турецкий телеканал TRT AVAZ снял документальный фильм о якутском писателе Платоне Ойунском, передает телеканал "Якутия 24".
Якутия 24 05 мая в 06:03
Футбол
Опубликованы фотографии служащего в армии Сон Хын-Мина
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин проходит службу в армии.
Metaratings 02:35
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
Шоу-бизнес
Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
Врач признался, что опасается за судьбу музыкальной карьеры артистки.
РИА Новости 19:42
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
Гаджеты
Sony представила новые беспроводные наушники WF-SP800N
Сегодня, 7 мая, Sony представила свои последние действительно беспроводные (TWS) наушники WF-SP800N.
NewInform 12:52
Шоу-бизнес
45-летняя Яна Рудковская в образе заводной куклы порадовала фанатов новым видео
Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном записали новое забавное видео.
Passion.ru 18:13