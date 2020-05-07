с чего всё началось

Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом. Он уверен в том, что Саакашвили сможет придать импульс национальному совету реформ, а также поможет в осуществлении важных изменений в жизни Украины.

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. 802

Здоровье Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус. 100

Здоровье ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) по поручению вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России поставил в Приморье партию в 30 тысяч защитных комбинезонов для медиков, сообщает правительство региона. 3

Общество Ограничения в Москве продлили до 31 мая Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 5,8K

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство. 901

Здоровье ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку Страсбург оказал экстренную помощь пациенту с редким заболеванием Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые призвал Россию обеспечить ребенка со спинальной мышечной атрофией необходимым лекарством. 3

Общество Коронавирус появился в новых районах Самарской области Сегодня 6 мая от оперштаба стало известно, что коронавирус охватил новые районы и посёлки Самарской области. 52

Общество Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 2,3K

Здоровье Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы. 140

Футбол Копенгаген подтвердил, что готов провести Евро-2020 Пресс-служба Датского футбольного союза подтвердила, что Копенгаген готов провести игры Евро-2020 в 2021 году.

Политика Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией. 57

Политика Пять стран вслед за ЕС продлили санкции из-за событий на Украине Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Республика Молдова присоединились к объявленному в марте продлению санкций Европейского союза в отношении физических лиц и организаций из-за событий на Украине.

Происшествия Страшный пожар в ЕАО: огнеборцы спасли 20 человек Немедленно к месту происшествия выехали огнеборцы. Ядовитый дым по коридорам проникал в жилые квартиры, где спали люди.

Армия и оружие В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера. 3

Экономика Курс турецкой лиры упал до рекордного минимума Анкара, 7 мая 2020, 18:02 — REGNUM Турецкая лира опустилась в цене по отношению к доллару США до рекордного минимума, 7 мая сообщает агентство Anadolu. 14

Культура Турецкий телеканал снял фильм о якутском писателе Платоне Ойунском Турецкий телеканал TRT AVAZ снял документальный фильм о якутском писателе Платоне Ойунском, передает телеканал "Якутия 24".

Общество В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации. 551