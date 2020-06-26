Меня это очень расстраивает – по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины… И по налоговой системе, и по этой системе тоже, давайте будем говорить, как есть… Они выигрывают у нас войну на фронте реформ – ребята, это было главным коньком Украины, как?

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