Политика

Lenta.ruLenta.ruСаакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным.
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Михаил Саакашвили
Меня это очень расстраивает – по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины… И по налоговой системе, и по этой системе тоже, давайте будем говорить, как есть… Они выигрывают у нас войну на фронте реформ – ребята, это было главным коньком Украины, как?
— Михаил Саакашвили, грузинский политикСвободная Пресса 01:26

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