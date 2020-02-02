Политика
РИА НовостиСаакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112". По его словам, местные олигархи в разных частях страны "обросли деньгами и частными армиями".
Читать в источнике
Оценить651
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы к 75-летию Ялтинской конференции
На сайте министерства обороны России опубликованы документы из фондов Центрального архива ведомства. Ранее эти бумаги были засекречены.
Единоборства
Федерация бокса России разберет инцидент с Кушиташвили
Федерация бокса России разберет инцидент с участием чемпиона России Георгия Кушиташвили, который сломал нос сотруднику Росгвардии, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Политика
В ДНР назвали Киеву условие проведения выборов в Донбассе
Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов в Донбассе.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Происшествия
Убитым в центре Киева оказался хирург из Донецка
Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine.
Кино
Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм
Британская киноакадемия BAFTA назвала лучшим фильмом драму «1917» о Первой мировой войне режиссера Сэма Мендеса.
Политика
Трамп снял запрет на использование противопехотных мин
Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
Политика
Палестина разрывает отношения с США и Израилем из-за «сделки века»
Глава Палестины Махмуд Аббас сообщил о разрыве Палестиной всяческих отношений с Израилем и США из-за "сделки века".
Политика
Россияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Политика
Захар Прилепин создал в России партию «За правду»
Происшествия
В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией
На юге Лондона полицейские застрелили человека.
Общество
Правительство РФ внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Правительство России включило коронавирус в перечень опасных заболеваний. Об этом говорится на сайте кабмина.
Политика
Джонсон заявит об отказе идти на уступки в торговых переговорах с ЕС
Великобритания не собирается идти на уступки в торговых переговорах с Евросоюзом, говорится в предстоящей речи премьер-министра страны Бориса Джонсона, выдержки из которой публикует британская пресса.
Экономика
Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась
Экспорта в евро все равно больше Еще в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро.
Транспорт
Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем
Россия на фоне распространения коронавируса приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем, говорится в заявлении РЖД.
Футбол
Гол Промеса принес «Аяксу» победу над ПСВ
Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в игре на 35-й минуте забил форвард "Аякса" Куинси Промес.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Ранее помощница артистки рассказала, что МакSим прекратила концертную деятельность из-за серьёзных проблем со здоровьем, связанных с аварией, в которую попала певица в апреле 2019 года.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке снизилась до 9%
Средняя ставка по ипотечным кредитам в декабре 2019 года достигла исторического минимума - 9%, сообщает Банк России.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала себя «некрасивую» в 18-летнем возрасте
В прежнее время Екатерина Климова считала себя некрасивой девушкой. Актриса обнародовала в микроблоге фотографию, показав себя 18-летней.
Здоровье
В Чите опровергли сокрытие диагноза от больного коронавирусом
Главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук опроверг заявление госпитализированного с коронавирусной инфекцией гражданина Китая о том, что от пациента скрывали диагноз.
Авто
УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%
В страны СНГ и ближнего зарубежья УАЗ в 2019 году экспортировал 4,49 тыс. автомобилей на 20,4% больше, чем годом ранее.
Происшествия
СКР проверит больницу в Башкирии, где инвалид ползал по коридору
Космос
Роскосмос на доработку модуля МКС выделит 9 млрд рублей
Авто
В Омске продаются самые дешевые автомобили в России
Помимо Омска, где средняя стоимость авто составляет 325 тыс. рублей, самые доступные машины продают еще в Ульяновске (351 тыс.) и Волгограде (374 тыс. рублей).
Политика
Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства
29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
Футбол
Это’О считал, что «Анжи» повторит путь «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов
Большая ставка делалась на собственную академию. Местные игроки впоследствии должны были стать основой клуба и учиться у опытных легионеров.