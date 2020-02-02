Политика

РИА НовостиРИА НовостиСаакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112". По его словам, местные олигархи в разных частях страны "обросли деньгами и частными армиями".
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Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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