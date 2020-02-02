Политика
RT на русскомСаакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
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Общество
Далай-лама поделился способом борьбы с коронавирусом
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Здоровье
Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите
Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
Экономика
Минфин Украины заявил о проблемах с наполнением госбюджета в январе
Министерство финансов Украины заявило, что в январе 2020 года государственный бюджет страны недополучил 13,8 млрд гривен.
Политика
Евреи России высказались об упоминании религии в Конституции
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер высказался об идее упоминания религии в Конституции России.
Происшествия
В ДТП на северо-западе Москвы погибли два человека
Автомобиль врезался в дерево на улице Свободы в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Теннис
Джокович выиграл Australian Open
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Политика
Токаев выразил готовность встретиться с Трампом в любой точке планеты
«Токаев, напомнив о краткой встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передал американскому лидеру наилучшие пожелания и выразил надежду на встречу с ним в любой точке планеты, назвав в качестве предпочтительного варианта Казахстан», — сообщили в пресс-службе лидера Казахстана.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва
Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»
Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Происшествия
Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео
Задержание российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, попало на видео.
Общество
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Общество
Незадолго до обрушения СКК начальник попросил слесаря выйти из люльки
Во время трансляции одна из камер СМИ была установлена на каске погибшего слесаря - 29-летнего жителя Петрозаводска Матвея Кучерова.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Происшествия
Петербуржцы вышли на митинг в защиту обрушившегося СКК
Днем 2 февраля на углу Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина начался митинг в защиту обрушившегося спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК).
Общество
Израиль не пустил в страну группу китайцев и отправил их на самолете в Россию
Власти Израиля отказались пустить в страну рейс из России с 35 гражданами Китая и выслали их обратно в Москву.
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Общество
За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса
Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
Армия и оружие
В окрестностях Алеппо несколько журналистов получили ранения
Государственное телевидение Сирии сообщило о ранении нескольких журналистов, освещавших операции сирийской армии в окрестностях Алеппо.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
Сотрудник банка раскрыла способы выявления телефонных мошенников
«Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.
Армия и оружие
Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Сирии
Генеральный секретарь ООН Стефан Дюжаррик призвал немедленно прекратить боевые действия в Сирии.
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.