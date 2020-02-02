Политика

Газета.RuГазета.RuСаакашвили предсказал распад Украины на пять государств

Бывший грузинский президент и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в будущем Украина превратится в пять государств. Об этом он сказал эфире украинского телеканала, передает ФАН. Саакашвили считает политику администрации украинского президента Владимира Зеленского провальной.
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Михаил Саакашвили
Вы должны понять, что эти местные люди, которые уже обросли деньгами, частными армиями... К примеру, у Геннадия Труханова есть частная армия, у харьковского мэра Геннадия Кернеса есть своя армия. Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикНародные новости 04:29

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