Политика
ИзвестияСаакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. Он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.
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с чего всё началось
Выступая в эфире телеканала "Украина 24", он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.Инфоросвчера в 23:56
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Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Здоровье
В Пермском крае выявлено 93 новых случая коронавируса
Кривая заражения коронавирусом в Пермском крае резко пошла вверх. За прошедшие сутки выявлено 93 случая заболевания.
Рифей-Пермь 03:49
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек.
РБК 08:02
Футбол
«Матч ТВ» бесплатно покажет все матчи 23-го тура чемпионата России
Телеканал «Матч ТВ» принял решение о бесплатном показе всех матчей 23-го тура российской Премьер-Лиги.
Metaratings 09:44
Шоу-бизнес
Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
Политика
Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.
Известия 10:09
Энергетика
Продажи российской нефти рухнули
Экспортные продажи российской нефти в апреле рухнули более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных на ее сайте.
Lenta.ru 09:36
Политика
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Российская газета 09:12
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Общество
Беглов спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений
Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня обратился к горожанам с просьбой ответить на вопрос о том, какие ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно, по их мнению, отменить в первую очередь.
REGNUM 04:46
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
Наука
Нашли предшественника Великой китайской стены
Израильские археологи нашли предшественника построенной в эпоху династии Мин (1368−1644) Великой китайской стены.
МедиаПоток вчера в 07:10
Происшествия
О будущем Ефремова в тюрьме рассказал судимый актер Долинский
О будущем Ефремова в тюрьме рассказал судимый актер Долинский Заслуженный артист, сам побывавший в решеткой, искренне посочувствовал коллеге.
Экспресс газета 09:06
Общество
В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель Анатолий Трушкин умер в Москве на 79-м году жизни.
Ведомости 06:03
Авто
Гигантская свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
В Дубае была обнаружена необычная парковка брошенных автомобилей - на нее помимо бюджетных машин свозят дорогостоящие авто, видимо, надоевшие арабским принцам или с их точки зрения не достойные того, чтобы заниматься ремонтом поле ДТП.
Московский Комсомолец 10:29
Здоровье
Ивановские власти оценили ситуацию с коронавирусом в области
Ивановская область, где пятый день подряд COVID-19 подтверждается более чем у ста пациентов, подходит к пику заболеваемости, рассказал в понедельник на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
РИА Новости 08 июня в 08:14
Общество
МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве
По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие два часа и до конца суток 10 июня в городе ожидаются местами очень сильный дождь, гроза, крупный град.
RT на русском 09:35
Футбол
«Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова
По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.
Вести.Ru 03:35
Происшествия
Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
Политика
Лукашенко назвал предпринимателей «пузатыми буржуями»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предпринимателей буржуями и поручил «привести их в чувство» проверками.
Коммерсантъ 09:51
Происшествия
В Росприроднадзоре назвали вероятную причину ЧП в Норильске
Причиной аварии, в результате которой произошла утечка дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, предположительно, стала просадка бетонной плиты.
RT на русском 07:22
Общество
Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля
На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец».
Рамблер 06:14
Происшествия
Кировский экс-министр информационных технологий задержан за растрату
Бывший министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх подозревается в крупной растрате и злоупотреблении полномочиями.
Российская газета 08:35