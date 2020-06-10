Политика

ИзвестияИзвестияСаакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. Он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.
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с чего всё началось
Выступая в эфире телеканала "Украина 24
", он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.
Инфоросвчера в 23:56

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Саакашвили заявил об угрозе распада Украины без быстрых реформ

РБК06:56

Саакашвили сообщил об угрозе скорого распада Украины

Московский Комсомолецвчера в 20:26

Саакашвили заявил об угрозе распада Украины

Lenta.ru01:58

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Известиявчера в 21:10

Саакашвили предупредил о возможном распаде Украины

Life.ruвчера в 21:09

Саакашвили испугался скорого распада Украины

РЕН ТВвчера в 20:54

Саакашвили заявил об угрозе распада Украины

РИА Новости04:42
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Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
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Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Здоровье

В Пермском крае выявлено 93 новых случая коронавируса

Кривая заражения коронавирусом в Пермском крае резко пошла вверх. За прошедшие сутки выявлено 93 случая заболевания.
Рифей-Пермь 03:49
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Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек.
РБК 08:02
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Футбол

«Матч ТВ» бесплатно покажет все матчи 23-го тура чемпионата России

Телеканал «Матч ТВ» принял решение о бесплатном показе всех матчей 23-го тура российской Премьер-Лиги.
Metaratings 09:44
Шоу-бизнес

Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
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Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
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Политика

Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.
Известия 10:09
1
Энергетика

Продажи российской нефти рухнули

Экспортные продажи российской нефти в апреле рухнули более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных на ее сайте.
Lenta.ru 09:36
18
Политика

Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
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Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Российская газета 09:12
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Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
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Общество

Беглов спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений

Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня обратился к горожанам с просьбой ответить на вопрос о том, какие ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно, по их мнению, отменить в первую очередь.
REGNUM 04:46
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Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
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Наука

Нашли предшественника Великой китайской стены

Израильские археологи нашли предшественника построенной в эпоху династии Мин (1368−1644) Великой китайской стены.
МедиаПоток вчера в 07:10
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Происшествия

О будущем Ефремова в тюрьме рассказал судимый актер Долинский

О будущем Ефремова в тюрьме рассказал судимый актер Долинский Заслуженный артист, сам побывавший в решеткой, искренне посочувствовал коллеге.
Экспресс газета 09:06
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Общество

В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель Анатолий Трушкин умер в Москве на 79-м году жизни.
Ведомости 06:03
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Авто

Гигантская свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

В Дубае была обнаружена необычная парковка брошенных автомобилей - на нее помимо бюджетных машин свозят дорогостоящие авто, видимо, надоевшие арабским принцам или с их точки зрения не достойные того, чтобы заниматься ремонтом поле ДТП.
Московский Комсомолец 10:29
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Здоровье

Ивановские власти оценили ситуацию с коронавирусом в области

Ивановская область, где пятый день подряд COVID-19 подтверждается более чем у ста пациентов, подходит к пику заболеваемости, рассказал в понедельник на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
РИА Новости 08 июня в 08:14
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Общество

МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие два часа и до конца суток 10 июня в городе ожидаются местами очень сильный дождь, гроза, крупный град.
RT на русском 09:35
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Футбол

«Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова

По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.
Вести.Ru 03:35
Происшествия

Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
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Политика

Лукашенко назвал предпринимателей «пузатыми буржуями»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предпринимателей буржуями и поручил «привести их в чувство» проверками.
Коммерсантъ 09:51
Происшествия

В Росприроднадзоре назвали вероятную причину ЧП в Норильске

Причиной аварии, в результате которой произошла утечка дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, предположительно, стала просадка бетонной плиты.
RT на русском 07:22
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Общество

Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля

На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец».
Рамблер 06:14
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Происшествия

Кировский экс-министр информационных технологий задержан за растрату

Бывший министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх подозревается в крупной растрате и злоупотреблении полномочиями.
Российская газета 08:35
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины с 7 мая 2020. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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