с чего всё началось

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. Он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.

Происшествия В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка. 8

Происшествия Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360. 56

Шоу-бизнес Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской. 1

Общество Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов. 2

Шоу-бизнес Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль. 10

Общество Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года. 1,8K

Политика Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.

Политика Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. 1

Энергетика Продажи российской нефти рухнули Экспортные продажи российской нефти в апреле рухнули более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных на ее сайте. 18

Происшествия Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу. 684

Общество Беглов спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня обратился к горожанам с просьбой ответить на вопрос о том, какие ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно, по их мнению, отменить в первую очередь. 178

Наука Нашли предшественника Великой китайской стены Израильские археологи нашли предшественника построенной в эпоху династии Мин (1368−1644) Великой китайской стены. 18

Авто Гигантская свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео В Дубае была обнаружена необычная парковка брошенных автомобилей - на нее помимо бюджетных машин свозят дорогостоящие авто, видимо, надоевшие арабским принцам или с их точки зрения не достойные того, чтобы заниматься ремонтом поле ДТП. 1

Здоровье Ивановские власти оценили ситуацию с коронавирусом в области Ивановская область, где пятый день подряд COVID-19 подтверждается более чем у ста пациентов, подходит к пику заболеваемости, рассказал в понедельник на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин. 107

Общество МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие два часа и до конца суток 10 июня в городе ожидаются местами очень сильный дождь, гроза, крупный град. 79

Футбол «Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.

Политика Лукашенко назвал предпринимателей «пузатыми буржуями» Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предпринимателей буржуями и поручил «привести их в чувство» проверками.