Политика
ИзвестияСаакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. Он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.
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с чего всё началось
Выступая в эфире телеканала "Украина 24", он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.Инфоросвчера в 23:56
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Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Наша версия вчера в 06:19
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
Москва 24 вчера в 06:25
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
Собянин: Эпидемия пошла на убыль
Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 08:36
Политика
Компания Danone отказалась от рекламы с Пореченковым — посол Украины
Париж, 10 июня 2020, 15:36 — REGNUM Французская компания Danone приняла решение отказаться от рекламы с участием актёра Михаила Пореченкова, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур 10 июня на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 08:36
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
Происшествия
Жительницу Кубани арестовали за прыжки на капоте машины ДПС
Ленинский районный суд Краснодара признал виновной по трем статьям об административных правонарушениях ранее судимую жительницу Армавира, которая прыгала на капоте припаркованной полицейской машины возле здания бара в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Краснодару.
ТАСС 08:37
Общество
В Симферополе ФСБ предотвратила теракт
В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу.
Газета.Ru 07:55
Происшествия
Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Экономика
Производителю SSJ-100 погасят долги на 400 миллиардов рублей
Программа финансового оздоровления «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), крупнейшего оборонного холдинга России и производителя гражданских самолетов SSJ-100, предусматривает погашение 250 миллиардов рублей долга за счет докапитализации из бюджета.
Lenta.ru 07:54
Происшествия
Суд отправил Ефремова под домашний арест
Право.ру вчера в 14:52
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Экономика
Бизнес просит льгот на тестирование работников
Бизнес просит льгот на тестирование работников Растущие затраты на выполнение рекомендаций властей по борьбе с COVID-19 все больше волнуют бизнес.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Общество
Смольный ждет предложения от петербуржцев по снятию ограничений
В последние три недели отмечается снижение. Петербуржцам предлагают оставить свои предложения на странице губернатора Петербурга.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:43
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о сценарии «Матрицы 4»
Голливудские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс высоко оценили сценарий четвертой части культового фантастического боевика «Матрица», написанный Ланой Вачовски.
Культуромания 08 июня в 12:39
Происшествия
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России, актер Владимир Долинский высказался о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова.
РИА Новости 09:10
Экономика
Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию страны до 2035 года, сообщает пресс-служба правительства.
RT на русском 07:55
Общество
Глава МЧС потребовал не скрывать информацию о ситуации в Норильске
Глава МЧС России Евгений Зиничев потребовал не искажать и не скрывать информацию о ситуации на месте разлива топлива в Норильске, пишет ТАСС.
Газета.Ru 08:42
Здоровье
Главврача Коммунарки отправят на помощь в Дагестан
Коммерсантъ 07:36
Общество
В Москве откроется ресторан без кассиров
Сеть ресторанов быстрого питания KFC в связи с пандемией коронавируса объявила об открытии в Москве «ресторана будущего», где не будет кассиров и традиционных касс.
Мослента 06:35
Происшествия
Осужденного участника акции в Москве Раджабова арестовали на 18 суток
Пресненский суд Москвы на 18 суток арестовал осужденного участника несогласованной акции в Москве 27 июля 2019 года Самардинна Раджабова за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
РИА Новости 08:38
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55