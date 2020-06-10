с чего всё началось

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. Он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.

Политика Компания Danone отказалась от рекламы с Пореченковым — посол Украины Париж, 10 июня 2020, 15:36 — REGNUM Французская компания Danone приняла решение отказаться от рекламы с участием актёра Михаила Пореченкова, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур 10 июня на своей странице в социальной сети Twitter.

Происшествия Жительницу Кубани арестовали за прыжки на капоте машины ДПС Ленинский районный суд Краснодара признал виновной по трем статьям об административных правонарушениях ранее судимую жительницу Армавира, которая прыгала на капоте припаркованной полицейской машины возле здания бара в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Краснодару. 18

Общество В Симферополе ФСБ предотвратила теракт В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу. 760

Общество Жара в России сменится «арктическим вторжением» Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. 498

Экономика Производителю SSJ-100 погасят долги на 400 миллиардов рублей Программа финансового оздоровления «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), крупнейшего оборонного холдинга России и производителя гражданских самолетов SSJ-100, предусматривает погашение 250 миллиардов рублей долга за счет докапитализации из бюджета. 8

Общество Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить «Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения». 667

Экономика Бизнес просит льгот на тестирование работников Бизнес просит льгот на тестирование работников Растущие затраты на выполнение рекомендаций властей по борьбе с COVID-19 все больше волнуют бизнес. 3

Экономика Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.

Общество Глава МЧС потребовал не скрывать информацию о ситуации в Норильске Глава МЧС России Евгений Зиничев потребовал не искажать и не скрывать информацию о ситуации на месте разлива топлива в Норильске, пишет ТАСС.

Общество В Москве откроется ресторан без кассиров Сеть ресторанов быстрого питания KFC в связи с пандемией коронавируса объявила об открытии в Москве «ресторана будущего», где не будет кассиров и традиционных касс. 23

Происшествия Осужденного участника акции в Москве Раджабова арестовали на 18 суток Пресненский суд Москвы на 18 суток арестовал осужденного участника несогласованной акции в Москве 27 июля 2019 года Самардинна Раджабова за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая. 1