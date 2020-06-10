с чего всё началось

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. Он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.

Происшествия Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17 В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17. 1,3K

Политика Постпреды ЕС одобрили продление санкций против России Напомним, ЕС и США ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за событий на юго-востоке Украины. 6

Экономика Набиуллина рассказала о рекордно низкой прибыли банков в мае Как сообщалось ранее, крупнейший российский банк — Сбербанк — смог увеличить чистую прибыль по сравнению с предыдущим месяцем благодаря росту процентных и комиссионных доходов, а также экономии на отчислениях в фонд страхования вкладов (45,1 против 11,5 млрд руб.). 81

Происшествия Перечислены штрафы Ефремова за вождение За джипом актера Михаила Ефремова числится 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей.

Происшествия Названа причина разлива нефтепродуктов в Норильске По предварительным данным, причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки под резервуаром.

Общество В России резко подешевели медицинские маски Средняя цена на медицинские маски в России снизилась с 55 до 13 рублей. 84

Происшествия Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым. 71

Общество Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам. 511

Политика Украинские силовики сообщили о возможности ареста Порошенко Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко может быть взят под стражу, об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР). 11

Политика Выборы губернатора Ростовской области назначили на 13 сентября Депутаты законодательного собрания Ростовской области в среду назначили выборы губернатора региона на единый день голосования 13 сентября, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко. 13

Шоу-бизнес Александра Стриженова вышла замуж Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня. 25

Происшествия СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 208

Происшествия Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете. 46

Гаджеты Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей. 15

Здоровье В барнаульском роддоме уволили главного врача Главврача барнаульского роддома № 1 уволили по результатам проверки, которую организовал Минздрав Алтайского края. 16

Происшествия 50 адвокатов отказались защищать Ефремова По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать. 107