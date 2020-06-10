Политика

ИзвестияИзвестияСаакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. Он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.
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с чего всё началось
Выступая в эфире телеканала "Украина 24
", он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.
Инфоросвчера в 23:56

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Саакашвили заявил об угрозе распада Украины без быстрых реформ

РБК06:56

Саакашвили испугался скорого распада Украины

РЕН ТВвчера в 20:54

Саакашвили заявил об угрозе распада Украины

Lenta.ru01:58

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Известиявчера в 21:10

Саакашвили предупредил о возможном распаде Украины

Life.ruвчера в 21:09

Саакашвили заявил об угрозе распада Украины

РИА Новости04:42

Саакашвили сообщил об угрозе скорого распада Украины

Московский Комсомолецвчера в 20:26
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 07:42, Ашберн
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Политика

Патрушев: Украина и Грузия получили от Запада не помощь, а зависимость

Ряд стран пережили «цветные революции», но вместо демократизации и процветания получили политическую дестабилизацию, рост коррупции и организованной преступности, экономический и социальный кризис, обеднение населения, а иногда и гражданские войны.
REGNUM 02:57
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
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Политика

Лукашенко приедет в Москву на парад Победы

Lenta.ru 07:37
Игры

В файлах беты новой Call of Duty: Black Ops нашли постер игры

Согласно предыдущим утечкам, следующая Call of Duty может стать продолжением, перезапуском или спин-оффом Black Ops, а события будут посвящены Холодной войне.
Игромания.ру вчера в 13:57
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Политика

Постпреды ЕС одобрили продление санкций против России

Напомним, ЕС и США ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за событий на юго-востоке Украины.
Коммерсантъ 07:19
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Экономика

Набиуллина рассказала о рекордно низкой прибыли банков в мае

Как сообщалось ранее, крупнейший российский банк — Сбербанк — смог увеличить чистую прибыль по сравнению с предыдущим месяцем благодаря росту процентных и комиссионных доходов, а также экономии на отчислениях в фонд страхования вкладов (45,1 против 11,5 млрд руб.).
Коммерсантъ 04:00
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Происшествия

Перечислены штрафы Ефремова за вождение

За джипом актера Михаила Ефремова числится 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей.
Lenta.ru 07:32
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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Футбол

ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео

Sportmail.ru 07:02
Здоровье

Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом

RT на русском 05:49
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Общество

В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж

В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
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Происшествия

Названа причина разлива нефтепродуктов в Норильске

По предварительным данным, причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки под резервуаром.
Газета.Ru 06:41
Общество

В России резко подешевели медицинские маски

Средняя цена на медицинские маски в России снизилась с 55 до 13 рублей.
Lenta.ru 06:06
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Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
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Политика

Украинские силовики сообщили о возможности ареста Порошенко

Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко может быть взят под стражу, об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР).
РБК 07:19
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Происшествия

Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу

Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
ТАСС 04:00
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Политика

Выборы губернатора Ростовской области назначили на 13 сентября

Депутаты законодательного собрания Ростовской области в среду назначили выборы губернатора региона на единый день голосования 13 сентября, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко.
РИА Новости 07:00
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Шоу-бизнес

Александра Стриженова вышла замуж

Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru вчера в 04:09
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Происшествия

СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 06:17
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Происшествия

Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети

Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете.
News.ru вчера в 21:06
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Гаджеты

Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 06:32
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Авто

Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200

Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня 08 июня в 07:58
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Здоровье

В барнаульском роддоме уволили главного врача

Главврача барнаульского роддома № 1 уволили по результатам проверки, которую организовал Минздрав Алтайского края.
Катунь 24 05:00
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Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Газета.Ru 08 июня в 12:08
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Происшествия

50 адвокатов отказались защищать Ефремова

По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
LentaChel.ru вчера в 10:28
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Происшествия

МВД опровергло сообщения о пассажире в машине Ефремова в момент ДТП

Московский Комсомолец 05:02
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины с 7 мая 2020. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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