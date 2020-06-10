Политика
ИзвестияСаакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. Он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.
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с чего всё началось
Выступая в эфире телеканала "Украина 24", он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.Инфоросвчера в 23:56
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Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
Политика
Патрушев: Украина и Грузия получили от Запада не помощь, а зависимость
Ряд стран пережили «цветные революции», но вместо демократизации и процветания получили политическую дестабилизацию, рост коррупции и организованной преступности, экономический и социальный кризис, обеднение населения, а иногда и гражданские войны.
REGNUM 02:57
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
Лукашенко приедет в Москву на парад Победы
Lenta.ru 07:37
Игры
В файлах беты новой Call of Duty: Black Ops нашли постер игры
Согласно предыдущим утечкам, следующая Call of Duty может стать продолжением, перезапуском или спин-оффом Black Ops, а события будут посвящены Холодной войне.
Игромания.ру вчера в 13:57
Политика
Постпреды ЕС одобрили продление санкций против России
Напомним, ЕС и США ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за событий на юго-востоке Украины.
Коммерсантъ 07:19
Экономика
Набиуллина рассказала о рекордно низкой прибыли банков в мае
Как сообщалось ранее, крупнейший российский банк — Сбербанк — смог увеличить чистую прибыль по сравнению с предыдущим месяцем благодаря росту процентных и комиссионных доходов, а также экономии на отчислениях в фонд страхования вкладов (45,1 против 11,5 млрд руб.).
Коммерсантъ 04:00
Происшествия
Перечислены штрафы Ефремова за вождение
За джипом актера Михаила Ефремова числится 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей.
Lenta.ru 07:32
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Футбол
ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео
Sportmail.ru 07:02
Здоровье
Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом
RT на русском 05:49
Общество
В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж
В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
Происшествия
Названа причина разлива нефтепродуктов в Норильске
По предварительным данным, причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки под резервуаром.
Газета.Ru 06:41
Общество
В России резко подешевели медицинские маски
Средняя цена на медицинские маски в России снизилась с 55 до 13 рублей.
Lenta.ru 06:06
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
Политика
Украинские силовики сообщили о возможности ареста Порошенко
Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко может быть взят под стражу, об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР).
РБК 07:19
Происшествия
Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу
Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
ТАСС 04:00
Политика
Выборы губернатора Ростовской области назначили на 13 сентября
Депутаты законодательного собрания Ростовской области в среду назначили выборы губернатора региона на единый день голосования 13 сентября, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко.
РИА Новости 07:00
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru вчера в 04:09
Происшествия
СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 06:17
Происшествия
Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети
Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете.
News.ru вчера в 21:06
Гаджеты
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 06:32
Авто
Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200
Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня 08 июня в 07:58
Здоровье
В барнаульском роддоме уволили главного врача
Главврача барнаульского роддома № 1 уволили по результатам проверки, которую организовал Минздрав Алтайского края.
Катунь 24 05:00
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Газета.Ru 08 июня в 12:08
Происшествия
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
LentaChel.ru вчера в 10:28
Происшествия
МВД опровергло сообщения о пассажире в машине Ефремова в момент ДТП
Московский Комсомолец 05:02
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55