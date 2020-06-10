Политика

ИзвестияИзвестияСаакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. Он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.
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с чего всё началось
Выступая в эфире телеканала "Украина 24
", он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.
Инфоросвчера в 23:56

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Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Известиявчера в 21:10

Саакашвили сообщил об угрозе скорого распада Украины

Московский Комсомолецвчера в 20:26

Саакашвили заявил об угрозе скорого распада Украины

Аргументы и Фактывчера в 21:09

Саакашвили испугался скорого распада Украины

РЕН ТВвчера в 20:54

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Профильвчера в 20:32

Саакашвили предупредил о возможном распаде Украины

Life.ruвчера в 21:09

Саакашвили заявил об угрозе скорого распада Украины

РИА Новостивчера в 19:51
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Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета вчера в 09:02
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Гаджеты

Bloomberg: Apple покажет первый ARM-процессор для Mac на WWDC 2020

Apple на грядущей WWDC 2020 может анонсировать переход с процессоров Intel на чипсеты собственной разработки на базе Arm.
Piter.tv 01:00
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
5,6K
Политика

Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных

Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
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Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов

RT на русском вчера в 16:29
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
2,6K
Происшествия

Панкратов-Черный рассказал о причастных к ДТП с Ефремовым

АБН 01:24
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Шоу-бизнес

Анна Седокова представила новый клип с участием Яниса Тиммы

Sports.ru вчера в 06:44
Происшествия

Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом — оперштаб

Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 3752 пациента с коронавирусом (из них 251 — дети), 1455 человек выздоровели, 44 скончались.
REGNUM 08 июня в 23:08
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Технологии

«ВКонтакте» добавила функцию расшифровки голосовых сообщений

В будущем соцсеть планирует добавить распознавание голоса и возможность расшифровки более длинных и пересланных сообщений в версию для компьютера.
Радиочастотный спектр вчера в 09:13
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Гаджеты

Вместимость накопителей Samsung 870 QVO SSD составит до 8 Тбайт

Нынешним летом компания Samsung анонсирует твердотельные накопители семейства 870 QVO SSD: информация о новинках оказалась обнародована на сайте онлайнового магазина Amazon.
3DNews вчера в 09:08
Наука

Ученые назвали еще одну причину часто мыть руки

Ученые из Университета Торонто подчеркивают, что нельзя забывать о гигиене и мытье рук.
Shraibikus News вчера в 14:23
Общество

Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
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Общество

Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали своего ареста

Письма в Швецию и Белоруссию Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, отбывший шестилетний срок по делу о госизмене (ст. 275 УК), в первой после освобождения беседе с корреспондентом РБК рассказал об обстоятельствах своего преследования.
РБК 01:00
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM вчера в 09:39
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ вчера в 08:09
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Происшествия

Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС

Российская газета вчера в 09:22
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Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru 08 июня в 19:12
1,4K
Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
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Шоу-бизнес

Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей

Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор вчера в 06:50
Экономика

ЦБ усилит контроль над финансовой ответственностью туроператоров

Банк России предложил пересмотреть подходы к финансовой ответственности туроператоров и усилить контроль над их работой.
Вести.Ru 08 июня в 08:39
Культура

Российский сериал «Содержанки» покажут на британском телевидении

Российская газета вчера в 07:04
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Экономика

Покупки москвичей выросли после снятия ограничений

Траты москвичей по картам резко выросли после смягчения карантинных ограничений с 1 июня, сообщает РБК со ссылкой на представителей крупных банков.
Коммерсантъ 00:55
Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:36
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Происшествия

Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне

Компания молодых людей устроила флешмоб в Екатеринбурге, прокатившись по центру города в бассейне, наполненном водой, сообщает портал E1.ru.
РИА Новости вчера в 23:44
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Происшествия

Михаил Ефремов расплакался в зале суда

StarHit.ru вчера в 14:03
Армия и оружие

В России создадут глобальную сеть из подводных, надводных и воздушных беспилотников

Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" прорабатывает создание глобальной сети из подводных и надводных автономных необитаемых аппаратов, а также беспилотных летательных аппаратов для широкомасштабных научных исследований.
ТАСС 01:09
Авто

АвтоВАЗ нарастит продажи после ухода из России марки Datsun

SpeedMe 01:04
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Дочерей Анны зовут Арианна и Мария. Старшую актриса назвала, соединив свое имя и имя мужа Артура. Вторую же дочку решила назвать Машей.
Амур.инфо вчера в 22:47
5
Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины с 7 мая 2020. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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