Политика
ИзвестияСаакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. Он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.
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с чего всё началось
Выступая в эфире телеканала "Украина 24", он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.Инфоросвчера в 23:56
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Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета вчера в 09:02
Гаджеты
Bloomberg: Apple покажет первый ARM-процессор для Mac на WWDC 2020
Apple на грядущей WWDC 2020 может анонсировать переход с процессоров Intel на чипсеты собственной разработки на базе Arm.
Piter.tv 01:00
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов
RT на русском вчера в 16:29
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Анна Седокова представила новый клип с участием Яниса Тиммы
Sports.ru вчера в 06:44
Происшествия
Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом — оперштаб
Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 3752 пациента с коронавирусом (из них 251 — дети), 1455 человек выздоровели, 44 скончались.
REGNUM 08 июня в 23:08
Технологии
«ВКонтакте» добавила функцию расшифровки голосовых сообщений
В будущем соцсеть планирует добавить распознавание голоса и возможность расшифровки более длинных и пересланных сообщений в версию для компьютера.
Радиочастотный спектр вчера в 09:13
Гаджеты
Вместимость накопителей Samsung 870 QVO SSD составит до 8 Тбайт
Нынешним летом компания Samsung анонсирует твердотельные накопители семейства 870 QVO SSD: информация о новинках оказалась обнародована на сайте онлайнового магазина Amazon.
3DNews вчера в 09:08
Наука
Ученые назвали еще одну причину часто мыть руки
Ученые из Университета Торонто подчеркивают, что нельзя забывать о гигиене и мытье рук.
Shraibikus News вчера в 14:23
Общество
Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
Общество
Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали своего ареста
Письма в Швецию и Белоруссию Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, отбывший шестилетний срок по делу о госизмене (ст. 275 УК), в первой после освобождения беседе с корреспондентом РБК рассказал об обстоятельствах своего преследования.
РБК 01:00
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова
Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ вчера в 08:09
Происшествия
Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС
Российская газета вчера в 09:22
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru 08 июня в 19:12
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей
Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор вчера в 06:50
Экономика
ЦБ усилит контроль над финансовой ответственностью туроператоров
Банк России предложил пересмотреть подходы к финансовой ответственности туроператоров и усилить контроль над их работой.
Вести.Ru 08 июня в 08:39
Культура
Российский сериал «Содержанки» покажут на британском телевидении
Российская газета вчера в 07:04
Экономика
Покупки москвичей выросли после снятия ограничений
Траты москвичей по картам резко выросли после смягчения карантинных ограничений с 1 июня, сообщает РБК со ссылкой на представителей крупных банков.
Коммерсантъ 00:55
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия
Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне
Компания молодых людей устроила флешмоб в Екатеринбурге, прокатившись по центру города в бассейне, наполненном водой, сообщает портал E1.ru.
РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия
Михаил Ефремов расплакался в зале суда
StarHit.ru вчера в 14:03
Армия и оружие
В России создадут глобальную сеть из подводных, надводных и воздушных беспилотников
Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" прорабатывает создание глобальной сети из подводных и надводных автономных необитаемых аппаратов, а также беспилотных летательных аппаратов для широкомасштабных научных исследований.
ТАСС 01:09
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Дочерей Анны зовут Арианна и Мария. Старшую актриса назвала, соединив свое имя и имя мужа Артура. Вторую же дочку решила назвать Машей.
Амур.инфо вчера в 22:47
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30