с чего всё началось

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. Он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.

Происшествия В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. 281

Политика Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет. 518

Политика Румыния может признать Россию враждебным государством Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны. 2,6K

Технологии «ВКонтакте» добавила функцию расшифровки голосовых сообщений В будущем соцсеть планирует добавить распознавание голоса и возможность расшифровки более длинных и пересланных сообщений в версию для компьютера. 61

Гаджеты Вместимость накопителей Samsung 870 QVO SSD составит до 8 Тбайт Нынешним летом компания Samsung анонсирует твердотельные накопители семейства 870 QVO SSD: информация о новинках оказалась обнародована на сайте онлайнового магазина Amazon.

Наука Ученые назвали еще одну причину часто мыть руки Ученые из Университета Торонто подчеркивают, что нельзя забывать о гигиене и мытье рук.

Общество Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе. 1

Общество Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали своего ареста Письма в Швецию и Белоруссию Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, отбывший шестилетний срок по делу о госизмене (ст. 275 УК), в первой после освобождения беседе с корреспондентом РБК рассказал об обстоятельствах своего преследования.

Происшествия В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике. 386

Политика Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). 1,4K

Происшествия Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360. 15

Шоу-бизнес Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.

Экономика ЦБ усилит контроль над финансовой ответственностью туроператоров Банк России предложил пересмотреть подходы к финансовой ответственности туроператоров и усилить контроль над их работой.

Экономика Покупки москвичей выросли после снятия ограничений Траты москвичей по картам резко выросли после смягчения карантинных ограничений с 1 июня, сообщает РБК со ссылкой на представителей крупных банков.

Политика Путин и Меркель провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19. 103

Армия и оружие В России создадут глобальную сеть из подводных, надводных и воздушных беспилотников Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" прорабатывает создание глобальной сети из подводных и надводных автономных необитаемых аппаратов, а также беспилотных летательных аппаратов для широкомасштабных научных исследований.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери Дочерей Анны зовут Арианна и Мария. Старшую актриса назвала, соединив свое имя и имя мужа Артура. Вторую же дочку решила назвать Машей. 5