Политика
ИзвестияСаакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. Он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.
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с чего всё началось
Выступая в эфире телеканала "Украина 24", он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.Инфоросвчера в 23:56
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Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru 08 июня в 10:51
Футбол
Сергей Ребров возглавит турецкий «Фенербахче»
Украинский специалист Сергей Ребров будет назначен главным тренером турецкого футбольного клуба "Фенербахче".
Вести.Ru вчера в 05:44
Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
Известия 08 июня в 15:46
Здоровье
Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве
В понедельник, 8 июня, Собянин заявил об отмене со следующего дня режима самоизоляции и пропусков, а также действия графика прогулок для граждан всех возрастов, включая людей с хроническими заболеваниями.
РБК вчера в 20:00
Общество
Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали своего ареста
Письма в Швецию и Белоруссию Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, отбывший шестилетний срок по делу о госизмене (ст. 275 УК), в первой после освобождения беседе с корреспондентом РБК рассказал об обстоятельствах своего преследования.
РБК 01:00
Армия и оружие
Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35
На новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, сообщил в беседе с «РИА Новости» летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов.
РБК 02:55
Армия и оружие
США «потеряли» гиперзвуковую ракету во время испытаний
Evo-rus.com 02:36
Политика
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Коммерсантъ вчера в 14:30
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Шоу-бизнес
«Дослужилась со мной до генеральши»: Нагиев впервые рассказал о жене
Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек.
News.ru вчера в 11:51
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
Общество
Смертность в Москве в мае, по предварительным данным, составила 15700 человек
Рост по сравнению с предыдущими тремя годами составил почти 57%.
Эхо Москвы 02:02
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Стриминговая платформа HBO Max убрала оскароносный фильм "Унесенные ветром" из-за расового подтекста.
Piter.tv 00:27
Происшествия
Готовившего теракт в Красноярске подростка признали невменяемым
Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подросток, задержанный в апреле за подготовку вооружённого нападения на школу, имеет психическое заболевание и нуждается в лечении.
RT на русском 01:54
Происшествия
За нахождением Ефремова на домашнем аресте проследит прокуратура
Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что ведомство проконтролирует работу ответственных за выполнение требований домашнего ареста артистом Михаилом Ефремовым должностных лиц.
Газета.Ru 03:01
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Экономика
Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал
Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО.
ИА Клерк.Ру 01:50
Единоборства
Украинский боксёр Гвоздик завершил карьеру
RT на русском вчера в 17:34
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Экономика
Российская экономика вошла в топ-5 по потенциалу роста после пандемии
Россия вошла в пятерку стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после пандемии коронавируса.
Компания 01:15
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:56
Финансы
Автокредитные банки стали лидерами по росту проблемных долгов
Сокращение объема проблемных кредитов наблюдалось лишь у двух автокредитных банков — Русфинанс Банка (группа Росбанка) и РГС-банка (группа "Открытие").
РБК 00:30
Наука
Археологи нашли предшественника Великой китайской стены
Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика вчера в 05:42
Космос
Министр науки Испании назвал специалистов космической отрасли РФ одними из лучших в мире
Министр науки и инноваций Испании, первый испанский астронавт Педро Дуке назвал специалистов, занятых в космической отрасли России, одними из лучших в мире.
ТАСС 02:13
Культура
Сериал «Содержанки» покажут в Британии
Рамблер вчера в 08:03
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Политика
Столтенберг: НАТО не рассматривает Китай как противника
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Китай как противника, но должен быть готов отвечать на вызовы с его стороны.
RT на русском 08 июня в 10:14