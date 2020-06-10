с чего всё началось

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. Он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить исчезновения государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.

Футбол Сергей Ребров возглавит турецкий «Фенербахче» Украинский специалист Сергей Ребров будет назначен главным тренером турецкого футбольного клуба "Фенербахче".

Здоровье Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве В понедельник, 8 июня, Собянин заявил об отмене со следующего дня режима самоизоляции и пропусков, а также действия графика прогулок для граждан всех возрастов, включая людей с хроническими заболеваниями. 25

Общество Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали своего ареста Письма в Швецию и Белоруссию Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, отбывший шестилетний срок по делу о госизмене (ст. 275 УК), в первой после освобождения беседе с корреспондентом РБК рассказал об обстоятельствах своего преследования. 9

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 45

Происшествия Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах. 34

Происшествия Готовившего теракт в Красноярске подростка признали невменяемым Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подросток, задержанный в апреле за подготовку вооружённого нападения на школу, имеет психическое заболевание и нуждается в лечении. 5

Происшествия За нахождением Ефремова на домашнем аресте проследит прокуратура Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что ведомство проконтролирует работу ответственных за выполнение требований домашнего ареста артистом Михаилом Ефремовым должностных лиц. 3

Происшествия Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым. 27

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". 898

Экономика Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО. 6

Политика Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". 1,9K

Энергетика Минск потребовал пересмотра цен на российский газ Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии. 1K

Финансы Автокредитные банки стали лидерами по росту проблемных долгов Сокращение объема проблемных кредитов наблюдалось лишь у двух автокредитных банков — Русфинанс Банка (группа Росбанка) и РГС-банка (группа "Открытие").

Наука Археологи нашли предшественника Великой китайской стены Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой. 13

Космос Министр науки Испании назвал специалистов космической отрасли РФ одними из лучших в мире Министр науки и инноваций Испании, первый испанский астронавт Педро Дуке назвал специалистов, занятых в космической отрасли России, одними из лучших в мире.

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 56