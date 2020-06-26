Политика
ИзвестияСаакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
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Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Авто
Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества
Американский бренд Tesla, специализирующийся на выпуске электрифицированных машин, занял в рейтинге последнее место.
Car.ru вчера в 04:27
Гаджеты
Самый доступный iPhone 12 могут оценить в $549
Как пишет издание «Астера», iPhone 12 Max с доступной конфигурации обойдется в 649 долларов, в то время как самый доступный iPhone 12 могут оценить в $549.
Газета DAILY 04:28
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Здоровье
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
Общество
Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги
Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 13:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Авто
Автомобили с ДВС в России предлагают запретить
Экологи из Greenpeace предлагают запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в России к 2030 году.
Автоновости дня 00:19
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешающее въезд в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам.
ТАСС вчера в 12:13
Футбол
«Спартак» поздравил «Ливерпуль» с чемпионством
Трофей стал для красно-белых первым с 2001 года. «Ливерпуль» в последний раз был лучшей командой Англии в 1990 году.
ODDS.ru 03:49
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Газета.Ru вчера в 22:50
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
Политика
Путин запретил «накручивать явку» на голосование по Конституции
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Путин тоже может участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию как любой другой гражданин России.
Pravda.Ru вчера в 08:15
Авто
УАЗ раз и навсегда похоронил «русский Prado», так и не успев породить на свет
Ульяновский Автозавод принял кардинальное для себя решение - производитель окончательно откажется от выпуска своего нового кроссовера, получившего в народе название «русского Prado».
Car.ru 04:35
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
Политика
Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
Шоу-бизнес
Раскрыто прозвище Илона Маска, данное Эмбер Херд
Актриса Эмбер Херд называла предпринимателя Илона Маска "человеком-ракетой" в сообщениях, когда была в браке с актером Джонни Деппом, сообщает Mirror.
Газета.Ru вчера в 11:09
Экономика
Фондовые индексы США снижаются после выхода макростатистики
Основные фондовые индикаторы США в четверг показывают снижение после данных о ВВП страны и числе заявок на пособие по безработице, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ вчера в 10:19
Гаджеты
Realme представила смартфон Realme X3
Деловое.ТВ вчера в 08:49
Общество
Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России
Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
Известия 03:33