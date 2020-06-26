Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

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