Политика

ИзвестияИзвестияСаакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
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Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной в экономике и налогах

Газета.Ru03:54

Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной

РИА Новостивчера в 23:08

«Убивает бюрократия». Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину

Life.ru00:11

Саакашвили назвал сферы, в которых Россия превосходит Украину

Московский Комсомолецвчера в 23:31

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Lenta.ruвчера в 23:26

Саакашвили назвал преимущества России перед Украиной

РБК00:35

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Известиявчера в 22:32
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Общество

Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»

Lenta.ru 04:40
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Политика

Европа отказалась открывать границы для россиян

Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
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Авто

Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества

Американский бренд Tesla, специализирующийся на выпуске электрифицированных машин, занял в рейтинге последнее место.
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Гаджеты

Самый доступный iPhone 12 могут оценить в $549

Как пишет издание «Астера», iPhone 12 Max с доступной конфигурации обойдется в 649 долларов, в то время как самый доступный iPhone 12 могут оценить в $549.
Газета DAILY 04:28
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Происшествия

На хоккеиста московского «Динамо» завели уголовное дело

Газета.Ru 04:12
Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Здоровье

Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла

Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Общество

Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
Общество

Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги

Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 13:53
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
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Авто

Автомобили с ДВС в России предлагают запретить

Экологи из Greenpeace предлагают запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в России к 2030 году.
Автоновости дня 00:19
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Общество

Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешающее въезд в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам.
ТАСС вчера в 12:13
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Футбол

«Спартак» поздравил «Ливерпуль» с чемпионством

Трофей стал для красно-белых первым с 2001 года. «Ливерпуль» в последний раз был лучшей командой Англии в 1990 году.
ODDS.ru 03:49
Игры

Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru вчера в 22:50
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
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Происшествия

Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

Вести.Ru 02:56
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Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
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Политика

Путин запретил «накручивать явку» на голосование по Конституции

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Путин тоже может участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию как любой другой гражданин России.
Pravda.Ru вчера в 08:15
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Армия и оружие

Ударный беспилотник Reaper научился уходить на запасной аэродром

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УАЗ раз и навсегда похоронил «русский Prado», так и не успев породить на свет

Ульяновский Автозавод принял кардинальное для себя решение - производитель окончательно откажется от выпуска своего нового кроссовера, получившего в народе название «русского Prado».
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

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Вести.Ru вчера в 12:20
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Политика

Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
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Раскрыто прозвище Илона Маска, данное Эмбер Херд

Актриса Эмбер Херд называла предпринимателя Илона Маска "человеком-ракетой" в сообщениях, когда была в браке с актером Джонни Деппом, сообщает Mirror.
Газета.Ru вчера в 11:09
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Фондовые индексы США снижаются после выхода макростатистики

Основные фондовые индикаторы США в четверг показывают снижение после данных о ВВП страны и числе заявок на пособие по безработице, свидетельствуют данные торгов.
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Realme представила смартфон Realme X3

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Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России

Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины с 7 мая 2020. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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