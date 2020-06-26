Политика
ИзвестияСаакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Читать в источнике
Оценить156
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Происшествия
В Москве теплоход с выпускниками столкнулся со стенкой набережной
Прогулочный теплоход с выпускниками 9 класса столкнулся по касательной с причальной стенкой набережной в Москве.
ТАСС вчера в 15:15
Политика
Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
Общество
Названы территории Кузбасса, где выявили 44 новых случая коронавируса
В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области назвали территории, в которых на утро 26 июня выявили новых заболеших коронавирусом.
Газета Кемерова 00:10
Шоу-бизнес
Звезда «Американской истории ужасов» Эмма Робертс ждет первенца
В 2019 году Робертс рассталась с коллегой по «Американской истории ужасов» Эваном Питерсом после семи лет отношений и вскоре была впервые замечена на свидании с Хедлундом, который, в свою очередь, пять лет встречался с Кирстен Данст.
Super.ru вчера в 12:44
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
Сына погибшего в ДТП водителя возмутила идея об усыновлении Ефремовым
Lenta.ru вчера в 12:52
Общество
В Крыму за сутки коронавирус выявили у 10 человек
Два зарегистрированных случая – завозные из других регионов России, сообщил Сергей Аксёнов.
Вести.Севастополь 23 июня в 03:12
Шоу-бизнес
Варнава привела в восторг поклонников образом «роковой русалки»
Телеведущая и звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава предстала в образе «роковой русалки», сорвав комплименты поклонников.
ФАН вчера в 22:14
Общество
В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок
Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 20:30 — REGNUM В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок.
REGNUM вчера в 13:30
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Экономика
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание В России 27 июля появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание.
Российская газета вчера в 21:00
Гаджеты
Samsung выпустил изогнутый игровой монитор Odyssey G9
Компания Samsung анонсировала игровой монитор Samsung Odyssey G9 нового поколения.
Деловое.ТВ вчера в 13:57
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия вчера в 19:55
Происшествия
За сутки коронавирусом в Тамбовской области заболели 45 человек
В Тамбовской области количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом по состоянию на 23 июня достигло 4413.
Тамбовский курьер 23 июня в 03:22
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Спорт
WADA ответило на угрозы США прекратить финансирование
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не может управляться несколькими богатыми странами, заявили в агентстве, в ответ на призыв Управления по борьбе с наркотиками (ONDCP) США к конгрессу прекратить финансирования WADA, если агентство не проведет реформирование, 25 июня передает Reuters.
ИА Красная Весна 02:47
Общество
Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей
По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
Политика
Главный экономист ВЭБа призвал вернуть Росстату независимость
Переход Росстата под руководство Минэкономразвития в 2009 году стоил должности Владимиру Соколину, который возглавлял Росстат в течение 11 лет.
РБК 00:30
Кино
Netflix показал сестру Шерлока Холмса
Потоковый сервис Netflix представил первые кадры из фильма под названием "Энола Холмс", сюжет которого будет построен вокруг сестры знаменитого английского детектива, придуманного писателем Артуром Конан Дойлом.
Kinonews.ru вчера в 00:22
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Гаджеты
Honor показала смартфон Honor Play 4e
Сегодня компания Honor поделилась с фанатами новым изображением бюджетного смартфона Honor Play 4e.
ITZine.ru 02:16
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
На фоне возросших экономических и геополитических угроз глобальные инвесторы будут более осторожными, учитывая, что многие рисковые активы находятся недалеко от докризисных уровней.
Российская газета 24 июня в 23:00