Политика

Газета.RuГазета.RuСаакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей

Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
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