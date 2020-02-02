Политика
Газета.RuСаакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей
Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
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На юге Лондона неизвестный напал с ножом на прохожих, заявил Скотленд-Ярд.
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Больных новым смертельно опасным вирусом выявили в Забайкалье и Тюменской области. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Неизвестный застрелил пластического хирурга в центре Киева
По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
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Тартуский мирный договор действует — президент Эстонии
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против пересмотра границ между республикой и Россией, несмотря на то, что Тартуский мирный договор до сих пор действителен.
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The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Политика
Тимошенко разместила объявление о продаже партии Зеленского
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Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем.
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NI составил рейтинг самых грозных видов вооружений СССР
Пять самых смертоносных видов оружия, которыми обладал Советский Союз, назвал американский журнал National Interest.
Кино
Историческая драма «1917» удостоена премии BAFTA как лучший фильм
Историческая драма "1917" режиссера Сэма Мендеса удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм.
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Возле рухнувшего СКК прошел митинг
Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
Общество
Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза
2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза.
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Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
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Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
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Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Политика
Посол России в Болгарии объяснил причину «шпиономании» в стране
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Политика
В ГД оценили идею патриарха Кирилла упомянуть бога в Конституции
В Госдуме прокомментировали идею патриарха Кирилла изменить преамбулу конституции России, добавив в нее упоминание бога.
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Назвали цены на самый бюджетный Kia Seltos для России
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Назвали основные ошибки при замене и доливе моторного масла
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Продажи iPhone обрушились, iPhone 9 не поможет
Вспышка коронавируса в Ухане очень сильно повлияла на текущие продажи и продолжит отражаться на поставки смартфонов в обозримом будущем.
Кино
Линда Хэмилтон больше не хочет возвращаться к роли Сары Коннор
В новом интервью THR исполнительница роли Сары Коннор Линда Хэмилтон рассказала, что вряд ли ещё вернётся вновь к легендарному образу.
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после обрушения крыши кафе в Новосибирске
Следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили дело по факту обрушения крыши кафе в Новосибирске.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Общество
Москвичам пообещали морозы на следующей неделе
Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала себя «некрасивую» в 18-летнем возрасте
В прежнее время Екатерина Климова считала себя некрасивой девушкой. Актриса обнародовала в микроблоге фотографию, показав себя 18-летней.