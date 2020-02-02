Политика
Газета.RuСаакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей
Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
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Политика
Кириенко: Россия обеспечила гарантии по пенсиям, несмотря на санкции
Даже в условиях санкций Россия смогла справиться с мировым финансовым кризисом и создать подушку безопасности для обеспечения социальных гарантий по пенсиям, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, отвечая на вопрос о смысле изменения Конституции РФ.
Биатлон
Шевченко завоевала золото в пасьюте на юниорском ЧМ по биатлону
Армия и оружие
В Сирии пострадали иностранные журналисты
Несколько журналистов пострадали в Сирии, освещая наступление Сирийской арабской армии (САА).
Политика
В ДНР назвали Киеву условие проведения выборов в Донбассе
Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов в Донбассе.
Политика
Помпео объяснил Казахстану все выгоды сотрудничества с США
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Общество
За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса
Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской Татьяна заявила, что мать душила и угрожала ей
По словам дочери Успенской, мать и угрожала ей, и поднимала руку, и в буквальном смысле пыталась ее задушить.
Происшествия
В Москве погибли два человека после столкновения автомобиля с деревом
По данным агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще один получил ранения.
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД
Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Политика
Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Общество
Евросоюз изменил правила получения виз
Евросоюз изменил правила получения виз. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены по состоянию здоровья
Певица МакSим прекращает творческую деятельность из-за проблем со здоровьем, передает телеканал Москва 24.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Общество
В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 10 человек
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV возросло до десяти человек в Германии.
Хоккей
В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей
Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккей
Овечкин единолично занял восьмое место в списке снайперов НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин единолично занял восьмое место в списке снайперов.
Происшествия
В ХМАО в ДТП погибли двое полицейских
Космос
Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной
Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук надела откровенное платье на голое тело
Ковальчук отправилась на юбилей коллеги, где произвела фурор пикантным нарядом.
Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о двух заболевших коронавирусом гражданах КНР в Забайкалье и Тюменской области.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая призналась, что боится стареть
Актриса Юлия Высоцкая в YouTube-шоу "Мне это нравится!" рассказала о своей зависти к европейским женщинам.
Общество
Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет
В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.
Финансы
Рубль продолжает падать к доллару и евро
В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
Футбол
Антон Миранчук получил серьезную травму
Полузащитник московского Локомотива Антон Миранчук получил повреждение в матче против сербского Партизана на старте Кубка Матч Премьер.
Политика
В ГД оценили идею патриарха Кирилла упомянуть бога в Конституции
В Госдуме прокомментировали идею патриарха Кирилла изменить преамбулу конституции России, добавив в нее упоминание бога.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.