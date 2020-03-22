У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, не то что у государства нет ресурсов, на Украине нет государства. На Украине нет государственных институтов.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису. Такое заявление он сделал в интервью одесскому "Седьмому телеканалу".

Саакашвили заявил, что Россия, в отличие от Украины, готова к кризису

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