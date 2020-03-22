Коронавирус
РИА НовостиСаакашвили заявил, что Россия, в отличие от Украины, готова к кризису
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису. Такое заявление он сделал в интервью одесскому "Седьмому телеканалу".
Читать в источнике
Оценить12
У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, не то что у государства нет ресурсов, на Украине нет государства. На Украине нет государственных институтов.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикРИА Новости 19:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 21:12, Ашберн
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека
Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Армия и оружие
Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира
В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Гаджеты
Nokia воскресила легендарную модель телефона
Модель поступит в продажу в марте, пишет «РИА Новости». Как ранее сообщали «Кубанские новости», Nokia обновит почти все свои смартфоны.
Общество
В Италии закрывается все производство не первой необходимости
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал «блефом» лечение целительницы Джуны
Общество
Чтобы избежать карантина, сахалинцы молчат о поездках за границу
Нормативно-правовым актом предусмотрено, что лица, приехавшие из-за границы, обязаны сдать анализы на коронавирус и пройти двухнедельный карантин — в домашних условиях или в обсерваторе, в зависимости от наличия симптомов ОРВИ.
Автоспорт
Сегодня Айртону Сенне исполнилось бы 60 лет
21 марта 2020 года Айртону Сенне исполнилось бы 60 лет.
Футбол
Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности
Шоу-бизнес
Валерия прокомментировала желание дочери сменить имя
Певица Валерия поддержала дочь в ее желании сменить имя.
Общество
Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам
Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, сообщается на сайте ведомства.
Футбол
Ибрагимович может завершить карьеру летом
Наука
Диметилаурид оказался способен образовывать водородные связи в воде
Американские химики смоделировали поведение отрицательно заряженного комплекса диметилаурида с молекулами воды в жидкой фазе и обнаружили, что золото и метильные группы способны образовывать в этой среде водородные связи.
Общество
Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом
Бывший губернатор Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом.
Армия и оружие
Турецкие военные начали строить новый наблюдательный пункт в Идлибе
Новый наблюдательный пункт в провинции Идлиб возводят турецкие военные, 21 марта передает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Происшествия
В Мексике разбился вертолет министерства ВМФ
Многоцелевой вертолет Black Hawk министерства военно-морского флота Мексики разбился в субботу в восточном штате Веракрус.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Происшествия
Пассажиры летевшего в Читу самолета усмирили дебошира
Пассажиры самолета рейса Камрань - Чита самостоятельно усмирили пьяного неадекватного мужчину, из-за которого командир воздушного суда хотел совершить экстренную посадку.
Общество
Россияне с лайнера Costa Pacifica вылетели в Москву
«Все 37 российских и 4 белорусских туриста, утром 21:03 сошедшие в Генуе с круизного лайнера «Коста Пачифика», прибыли в Рим и вылетели в Москву», — указано в тексте.
Здоровье
Врач: на Украине инфицированных коронавирусом больше, чем по официальной статистике
Ранее сообщалось, что эксперт назвал полным беспределом ситуацию с коронавирусом на Украине.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Здоровье
Петиция к Путину о коронавирусе набрала более 11 тысяч подписей
К 16.08 мск 20 марта петиция набрала 11 538 подписей, сбор подписей продолжается.
Финансы
Экономист поделился полезными советами, которые помогут россиянам пережить кризис
Американский доллар за последние недели вырос почти на треть, из-за чего многие россияне задаются вопросом, как правильно распорядиться своими деньгами, чтобы пережить кризис.
Технологии
Компания Cepheid получила лицензию на быстрый анализ на коронавирус
Американская компания Cepheid объявила в субботу в пресс-релизе, что получила экстренную лицензию медицинского регулятора FDA на использование производимого компанией быстрого анализа на коронавирус.