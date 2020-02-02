Политика
RT на русскомСаакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
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Колташов назвал распад Украины на пять независимых государств «грузинской фантазией»
Народные новости09:58
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