Политика
Газета.RuСаакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей
Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
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Колташов назвал распад Украины на пять независимых государств «грузинской фантазией»
Народные новости09:58
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