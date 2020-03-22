Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСаакашвили заявил, что Украина не готова к кризису в отличие от России

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина в отличие от России к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова. Об этом он сказал в интервью "Седьмому каналу".
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Михаил Саакашвили
У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, не то что у государства нет ресурсов, на Украине нет государства. На Украине нет государственных институтов.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикРИА Новости 19:17

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