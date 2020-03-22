Коронавирус
Газета.RuСаакашвили заявил, что Украина не готова к кризису в отличие от России
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина в отличие от России к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова. Об этом он сказал в интервью "Седьмому каналу".
Читать в источнике
Оценить48
У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, не то что у государства нет ресурсов, на Украине нет государства. На Украине нет государственных институтов.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикРИА Новости 19:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 22:42, Ашберн
Происшествия
Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa
Около тысячи человек будут помещены в карантин на борту лайнера Costa Luminosa, зашедшего в итальянскую Савону в субботу утром, заявил президент Лигурии Джованни Тоти.
Здоровье
Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса
По данным ассоциации, потеря обоняния развивается в 10-15% случаях при любых коронавирусных инфекциях или при более чем 200 известных вирусах.
Технологии
На Kickstarter собирают деньги на кассетный плеер c Bluetooth 5.0
На краудфандинговой площадке Kickstarter собирают деньги на новый ностальгический проект — кассетный аудиоплеер с функцией записи, Bluetooth 5.0 и аккумулятором.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Политика
Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Экономика
Силуанов оценил последствия для экономики России от коронавируса
18 марта Силуанов призвал использовать средства Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать непредвиденные расходы, связанные с последствиями коронавируса и снижения цен на нефть.
Политика
Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом
По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 53 человек.
Общество
За сутки в Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число жертв заражения коронавирусом в стране выросло на 793 человека.
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «российской агрессии» в тени коронавируса
Вопросы противодействия «российской агрессии» никак не могут отойти в тень в связи с эпидемией коронавируса в мире.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Киберспорт
После интервью Гейба Ньюэлла онлайн Artifact вырос до 120 человек
После интервью Гейба Ньюэлла с комментариями об Artifact онлайн игроков в ККИ поднялся до 120 человек.
Политика
National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
В настоящее время Россия работает над модернизацией Ту-160, на которые будут установлены улучшенные двигатели и авионика, отмечает автор статьи.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Экономика
Вассерман оценил вероятность начала войны после спада мирового кризиса
После спада мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может начаться глобальный конфликт.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Общество
США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом
Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.
Хоккей
Второй игрок «Оттавы» заразился коронавирусом
Второй игрок «Оттавы» сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Происшествия
На Сахалине оторвалась льдина с десятками рыбаков
Льдина, на которой были несколько десятков рыболовов, оторвалась на Сахалине. Об этом сообщает агентство Sakh.com.
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Здоровье
Трех человек после прилета из Вьетнама в Благовещенск отправили в больницу
После тепловизионного контроля и медицинского осмотра три гражданина с повышенной температурой немедленно доставлены в Амурскую инфекционную больницу, где произведен отбор биоматериала для проведения обследования на COVID-2019.
Происшествия
В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил 2 сценария развития пандемии
Что касается России и в частности Москвы, то избежать распространения эпидемии удается только вследствие драконовских мер предупреждения – рассказал врач в интервью журналисту Антону Красовскому, размещенному на YouTube телеканала RT.
Общество
«Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран
Ранее Ростуризм призвал россиян не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Валерия прокомментировала желание дочери сменить имя
Певица Валерия поддержала дочь в ее желании сменить имя.
Здоровье
Названы болезни, повышающие опасность коронавируса
Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Общество
Среди новых зараженных коронавирусом в Москве есть ребенок
В Москве число заболевших коронавирусом за сутки выросло на шесть человек и составляет 137 человек, среди новых пациентов есть ребенок, сообщает столичный оперштаб.
Наука
Медузы могут помочь пересаживать кожу пациентам
Ткани морских гадов богаты коллагеном, который отвечает за упругость и молодость кожи, что было бы отличным бонусом при пересадке.
Футбол