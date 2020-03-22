с чего всё началось

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова. Об этом он сказал в интервью "Седьмому каналу".

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ

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