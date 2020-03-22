Политика

Газета.RuГазета.RuСаакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова. Об этом он сказал в интервью "Седьмому каналу".
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с чего всё началось
У государства нет ресурсов, потому что, по большому счёту, на Украине нет государства, нет государственных институтов, — заявил
 экс-президент Грузии в разговоре с журналистами «Седьмого канала».
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