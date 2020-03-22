Политика
РБКСаакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России
Саакашвили сказал, что из-за падения цен на нефть приближается новый сильный кризис, сравнив его с цунами. По мнению политика, Россия сможет его пережить благодаря «подушке в $600 млрд», а Украина «попадет в зону турбулентности».
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с чего всё началось
У государства нет ресурсов, потому что, по большому счёту, на Украине нет государства, нет государственных институтов, — заявил экс-президент Грузии в разговоре с журналистами «Седьмого канала».News.ru01:51
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Энергетика
Сечин назвал условие роста цен на нефть до $60 в этом году
С уходом американской сланцевой нефти с рынка цена нефти к концу 2020 года может вырасти до уровня $60 за баррель, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Космос
Все запущенные с Байконура британские спутники OneWeb вышли на связь
Ранее в воскресенье сообщалось, что «Роскосмос» вывел на орбиту 34 британских спутника связи с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б».
Религия
Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об изменении рабочего графика патриарха Кирилла из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова опубликовала редкое фото с мужем
Мария Кожевникова опубликовала редкое фото с мужем В комментариях подписчики Марии привычно восхитились семейной идиллией, которая царит в семье актрисы, а также отметили, что мужчины, как правило, стараются избегать любых фотосессий.
Общество
Жесткого карантина в России в ближайшее время вводить не планируют
В свою очередь вице-премьер Маратт Хуснуллин рассказал, что принято решение построить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин впервые показал двухмесячного сына от Елены Ильиных
Танцор вместе с новорожденным снялся для обложки глянца. В январе Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
Политика
В украинской части Донецкой области введен режим ЧС из-за коронавируса
В украинской части Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 21 марта, сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Общество
Снижающий риск заражения вирусами продукт назван
Морская капуста укрепляет иммунитет и помогает организму противостоять вирусам и бактериям.
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Общество
Киселев призвал ввести армейское патрулирование в рамках карантина
Журналист Дмитрий Киселев считает необходимым введение в России армейского патрулирования для обеспечения жесткого карантина с целью борьбы с распространением коронавируса, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Армия и оружие
Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ
Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Происшествия
В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.
Футбол
Футболист «Уфы» Тилль госпитализирован
Игрок башкирской "Уфы" и сборной Люксембурга Оливье Тилль госпитализирован. Об этом сообщает ProSportStory.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Общество
День 40 святых: что запрещено делать 22 марта
Сегодня православные отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских. Какие запреты существуют на этот день, читайте в нашем материале.
Общество
Почти 400 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании
За минувшие сутки число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Испании возросло до 1720, сообщается на сайте испанского министерства здравоохранения.
Общество
Собянин: метро не закроют из-за коронавируса
В Москве не будут закрывать метро из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Политика
ООН и ВОЗ направят $58 млн на борьбу с коронавирусом на Украине
Международные организации разрабатывают два плана суммарным бюджетом в $58 млн для поддержки Украины в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью "Укринформ".
Общество
«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России
В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
Шоу-бизнес
Обряд уничтожения коронавируса провели дети Пугачевой и Галкина
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой провели обряд против коронавируса Как видно на видеозаписи, опубликованной на личной инстаграм – странице популярного юмориста, Лиза и Гарри, пытаются изгнать болезнь с помощью «магического ритуала» «Раз, два, три, коронавирус, уйди», – приговаривают брат и сестра.
Политика
Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Экономика
Решетников: эффект от пандемии скажется на малом бизнесе уже в ближайшие месяцы
Ранее правительство РФ разработало план первоочередных мероприятий и действий по обеспечению устойчивого развития российской экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусной инфекцией, содержащий меры поддержки населения и отраслей экономики.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.