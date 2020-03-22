Политика

РБКРБКСаакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

Саакашвили сказал, что из-за падения цен на нефть приближается новый сильный кризис, сравнив его с цунами. По мнению политика, Россия сможет его пережить благодаря «подушке в $600 млрд», а Украина «попадет в зону турбулентности».
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с чего всё началось
У государства нет ресурсов, потому что, по большому счёту, на Украине нет государства, нет государственных институтов, — заявил
 экс-президент Грузии в разговоре с журналистами «Седьмого канала».
News.ru01:51

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Первый самолёт ВКС РФ с военными медиками вылетел в Италию

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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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