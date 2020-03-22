с чего всё началось

Саакашвили сказал, что из-за падения цен на нефть приближается новый сильный кризис, сравнив его с цунами. По мнению политика, Россия сможет его пережить благодаря «подушке в $600 млрд», а Украина «попадет в зону турбулентности».

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

Религия Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об изменении рабочего графика патриарха Кирилла из-за коронавируса.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова опубликовала редкое фото с мужем Мария Кожевникова опубликовала редкое фото с мужем В комментариях подписчики Марии привычно восхитились семейной идиллией, которая царит в семье актрисы, а также отметили, что мужчины, как правило, стараются избегать любых фотосессий.

Политика В украинской части Донецкой области введен режим ЧС из-за коронавируса В украинской части Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 21 марта, сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Общество Киселев призвал ввести армейское патрулирование в рамках карантина Журналист Дмитрий Киселев считает необходимым введение в России армейского патрулирования для обеспечения жесткого карантина с целью борьбы с распространением коронавируса, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Происшествия В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.

Футбол Футболист «Уфы» Тилль госпитализирован Игрок башкирской "Уфы" и сборной Люксембурга Оливье Тилль госпитализирован. Об этом сообщает ProSportStory.

Общество Почти 400 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании За минувшие сутки число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Испании возросло до 1720, сообщается на сайте испанского министерства здравоохранения.

Политика ООН и ВОЗ направят $58 млн на борьбу с коронавирусом на Украине Международные организации разрабатывают два плана суммарным бюджетом в $58 млн для поддержки Украины в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью "Укринформ".

Шоу-бизнес Обряд уничтожения коронавируса провели дети Пугачевой и Галкина Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой провели обряд против коронавируса Как видно на видеозаписи, опубликованной на личной инстаграм – странице популярного юмориста, Лиза и Гарри, пытаются изгнать болезнь с помощью «магического ритуала» «Раз, два, три, коронавирус, уйди», – приговаривают брат и сестра.

Экономика Решетников: эффект от пандемии скажется на малом бизнесе уже в ближайшие месяцы Ранее правительство РФ разработало план первоочередных мероприятий и действий по обеспечению устойчивого развития российской экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусной инфекцией, содержащий меры поддержки населения и отраслей экономики.