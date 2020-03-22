Коронавирус

РБКРБКСаакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

Саакашвили сказал, что из-за падения цен на нефть приближается новый сильный кризис, сравнив его с цунами. По мнению политика, Россия сможет его пережить благодаря «подушке в $600 млрд», а Украина «попадет в зону турбулентности».
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с чего всё началось
У государства нет ресурсов, потому что, по большому счёту, на Украине нет государства, нет государственных институтов, — заявил
 экс-президент Грузии в разговоре с журналистами «Седьмого канала».
News.ru01:51

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Саакашвили предрек Украине масштабный экономический кризис

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Саакашвили: Россия, в отличие от Украины, готова к кризису

Московский Комсомолецвчера в 20:06

Саакашвили сравнил готовность Украины и России к кризису из-за пандемии

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Саакашвили сравнил шансы России и Украины пережить кризис

URA.Ruвчера в 20:22

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

РБКвчера в 21:18

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Lenta.ruвчера в 19:42

Саакашвили заявил, что Россия, в отличие от Украины, готова к кризису

РИА Новостивчера в 19:17
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Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
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«Челси» и «Кристал Пэлас» постараются заполучить Чалова летом

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов «Челси» и «Кристал Пэлас».
LiveResult.Ru вчера в 07:21
Политика

Новый глава минобороны Словакии высказался об отношениях с Россией

Братислава, 22 марта 2020, 08:29 — REGNUM Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что он хотел бы выстроить взвешенные отношения с Российской Федерацией, как и с любой другой страной.
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В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
РИА Новости 03:44
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тыс. человек.
ТАСС вчера в 13:32
Спорт

Reuters: Организаторы Олимпиады-2020 готовятся к переносу соревнований

Организаторы Олимпийских игр 2020 года в Токио изучают возможности переноса соревнований из-за коронавируса.
Матч ТВ 03:52
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Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело 20 марта в 02:46
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Музыка

Наргиз представила новую песню в эфире НТВ

В программе «Центральное телевидение» на НТВ состоялась премьера песни «Через огонь» певицы Наргиз.
НТВ вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна родила наследника в свой день рождения

Весной, 13 марта, Татьяна Брухунова родила сына.
MOS.news вчера в 08:29
Космос

В NASA сообщают о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Учёные из Центра исследования околоземных объектов NASA сообщают о приближении к Земле потенциально опасного астероида.
Дни24 20 марта в 10:01
Экономика

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство России ввело трёхмесячную отсрочку по уплате страховых взносов для малого и среднего бизнеса.
RT на русском 19 марта в 12:42
Происшествия

Жительница Тольятти нашла свою похищенную дочь спустя 23 года

Как оказалось, почти год она жила вместе с украденной девочкой, которую она назвала Верой, в Тольятти, а потом переехала в Ульяновскую область.
АиФ Самара 04:03
Общество

Аксенов предложил надевать электронные браслеты на нарушивших карантин

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил надевать электронные браслеты на граждан, которые не соблюдают карантин по коронавирусу.
РИА Новости 04:33
Армия и оружие

ВКС России подготовили авиагруппировку для доставки помощи в Италию

ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 04:12
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 09:17
Футбол

«Барселона» интересуется защитником «Манчестер Сити» Лапортом

«Барселона» заинтересована в трансфере защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
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Музыка

Юная вокалистка из Выборга стала участницей шоу «Голос. Дети»

Юная певицы на слепом прослушивании исполнила песню Сидни Лопер «Girls Just Want to Have Fun» и отправилась в команду Валерия Меладзе.
ЛОТ 03:56
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Общество

Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве

У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.
Известия 00:30
Общество

Более 50 тысяч россиян попали под наблюдение из-за коронавируса

Более 50 тысяч россиян в настоящее время находятся под медицинским наблюдением в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 04:22
Космос

Россия вывела на орбиту более 30 спутников связи OneWeb

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уведомил, что свыше 30 британских спутников OneWeb были успешно выведены на орбиту.
Газета.Ru вчера в 18:34
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
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NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Газета.Ru вчера в 02:29
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Денис Мацуев сыграет концерт в режиме онлайн в Московской филармонии

20 марта Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала Чайковского.
Тюменская линия 20 марта в 05:03
Общество

Аномально теплая погода установится в Москве на следующей неделе

Климатическая норма вновь будет превышена в Москве во второй половине предстоящей недели.
Москва 24 01:32
Общество

Испания ввела самые жесткие меры карантина в Европе

Самые жесткие меры карантина в Европе приняты Испанией. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
РЕН ТВ вчера в 18:18
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
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Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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