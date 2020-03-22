с чего всё началось

Саакашвили сказал, что из-за падения цен на нефть приближается новый сильный кризис, сравнив его с цунами. По мнению политика, Россия сможет его пережить благодаря «подушке в $600 млрд», а Украина «попадет в зону турбулентности».

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

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