Коронавирус
РБКСаакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России
Саакашвили сказал, что из-за падения цен на нефть приближается новый сильный кризис, сравнив его с цунами. По мнению политика, Россия сможет его пережить благодаря «подушке в $600 млрд», а Украина «попадет в зону турбулентности».
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с чего всё началось
У государства нет ресурсов, потому что, по большому счёту, на Украине нет государства, нет государственных институтов, — заявил экс-президент Грузии в разговоре с журналистами «Седьмого канала».News.ru01:51
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Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Футбол
«Челси» и «Кристал Пэлас» постараются заполучить Чалова летом
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов «Челси» и «Кристал Пэлас».
Политика
Новый глава минобороны Словакии высказался об отношениях с Россией
Братислава, 22 марта 2020, 08:29 — REGNUM Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что он хотел бы выстроить взвешенные отношения с Российской Федерацией, как и с любой другой страной.
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека
Всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тыс. человек.
Спорт
Reuters: Организаторы Олимпиады-2020 готовятся к переносу соревнований
Организаторы Олимпийских игр 2020 года в Токио изучают возможности переноса соревнований из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Общество
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Музыка
Наргиз представила новую песню в эфире НТВ
В программе «Центральное телевидение» на НТВ состоялась премьера песни «Через огонь» певицы Наргиз.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна родила наследника в свой день рождения
Весной, 13 марта, Татьяна Брухунова родила сына.
Космос
В NASA сообщают о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Учёные из Центра исследования околоземных объектов NASA сообщают о приближении к Земле потенциально опасного астероида.
Экономика
Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство России ввело трёхмесячную отсрочку по уплате страховых взносов для малого и среднего бизнеса.
Происшествия
Жительница Тольятти нашла свою похищенную дочь спустя 23 года
Как оказалось, почти год она жила вместе с украденной девочкой, которую она назвала Верой, в Тольятти, а потом переехала в Ульяновскую область.
Общество
Аксенов предложил надевать электронные браслеты на нарушивших карантин
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил надевать электронные браслеты на граждан, которые не соблюдают карантин по коронавирусу.
Армия и оружие
ВКС России подготовили авиагруппировку для доставки помощи в Италию
ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Футбол
«Барселона» интересуется защитником «Манчестер Сити» Лапортом
«Барселона» заинтересована в трансфере защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Музыка
Юная вокалистка из Выборга стала участницей шоу «Голос. Дети»
Юная певицы на слепом прослушивании исполнила песню Сидни Лопер «Girls Just Want to Have Fun» и отправилась в команду Валерия Меладзе.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Общество
Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве
У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.
Общество
Более 50 тысяч россиян попали под наблюдение из-за коронавируса
Более 50 тысяч россиян в настоящее время находятся под медицинским наблюдением в связи с распространением коронавируса.
Космос
Россия вывела на орбиту более 30 спутников связи OneWeb
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уведомил, что свыше 30 британских спутников OneWeb были успешно выведены на орбиту.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Экономика
NYT указала на готовность России к экономическому кризису
Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Культура
Денис Мацуев сыграет концерт в режиме онлайн в Московской филармонии
20 марта Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала Чайковского.
Общество
Аномально теплая погода установится в Москве на следующей неделе
Климатическая норма вновь будет превышена в Москве во второй половине предстоящей недели.
Общество
Испания ввела самые жесткие меры карантина в Европе
Самые жесткие меры карантина в Европе приняты Испанией. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
Армия и оружие
Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ
Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.