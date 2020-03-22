Коронавирус
РБКСаакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России
Саакашвили сказал, что из-за падения цен на нефть приближается новый сильный кризис, сравнив его с цунами. По мнению политика, Россия сможет его пережить благодаря «подушке в $600 млрд», а Украина «попадет в зону турбулентности».
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У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, не то что у государства нет ресурсов, на Украине нет государства. На Украине нет государственных институтов.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикРИА Новости вчера в 19:17
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