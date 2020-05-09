с чего всё началось

Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».

Общество Ученый рассказал о способах дезинфекции защитных масок Все защитные маски после использования опасны для человека, а потому требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией. 21

Политика Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов. 138

Шоу-бизнес Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья. 6

Общество Штурм бункера Гитлера пройдет в эти выходные в игре Enlisted В честь 75-летнего юбилея Победы в военном шутере Enlisted впервые будут воспроизведены эпизоды из Битвы за Берлин, и игроки лично примут участие в штурме рейхсканцелярии и бункера фюрера.

Общество Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы Космонавты с Международной космической станции поздравили ветеранов с Днем Победы.

Шоу-бизнес Дана Борисова назвала сумму своих гонораров на скандальных шоу Телеведущая Дана Борисова рассказала, сколько она получает за участие в различных скандальных шоу.

Здоровье Суд назначил штраф главвраччу больницы Екатеринбурга, лечившему пациентов с COVID на дому Судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга Игорь Шенаурин постановил назначить штраф в размере 100 тыс. рублей главному врачу центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) №24 Алексею Малинкину за то, что он отправил несколько больных коронавирусом лечиться на дому.

Общество Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. 460

Технологии Шрейер: Sony покажет PlayStation 5 в июне Бывший редактор Kotaku, а ныне журналист Bloomberg Джейсон Шрейер во время подкаста Press Start Podcast рассказал о том, что первый показ консоли PlayStation 5 состоится в июне. 1

Политика Генсек ООН напомнил миру об уроках 1945 года Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить уроки 1945 года.

Политика США назвали условие для продления договора СНВ Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. 431

Экономика Названа опасность досрочного погашения кредита Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский. 246

Спорт Утечка: LEGO Star Wars The Skywalker Saga выйдет 20 октября В свежем эпизоде еженедельной передачи This Week in Star Wars внезапно объявили дату выхода LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — релиз состоится 20 октября на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС. 4

Общество Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом. 1,5K

Общество В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона». 55

Происшествия 73 пациента с коронавирусом выявили в Новосибирске за сутки В Новосибирской области за сутки выявили 73 новых пациента с коронавирусом, об этом сообщил оперштаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе. 466

Происшествия Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт. 2,7K

Армия и оружие Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны Некоторые немецкие генералы в мае 1945 года отказывались верить в капитуляцию Германии и продолжали оказывать ожесточенное сопротивление, пока не были сломлены Красной армией, заявил в пятницу РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.

Экономика Парикмахеров ждет массовое банкротство Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. 2