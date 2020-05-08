с чего всё началось

Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».

Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине

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Происшествия В Башкирии шесть человек погибли при пожаре в деревне Шесть человек погибли при пожаре в деревне Тимирово в Башкирии. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.

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Общество Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса. 601

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Общество Во Владикавказе и Грозном отменили авиапролеты из-за дождя Воздушную часть парада в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили из-за плохой погоды во Владикавказе и Грозном.

Общество Названы российские регионы, которым угрожает засуха Дефицит осадков весной привел к формированию условий для почвенной засухи в ряде регионов России. 568