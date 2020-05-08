Политика

РБКРБКСаакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине

Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
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На Украине должна произойти антиэлитная революция, заявил Саакашвили

Свободная Пресса19:53

Саакашвили призвал Украину восстать против элиты

Вестник Кавказа16:55

Саакашвили призвал к антибюррократической революции на Украине

Московский Комсомолец18:00

Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине

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Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине

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Саакашвили предложил устроить на Украине «майданчик против воров»

Евразия Daily15:00
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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