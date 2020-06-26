Политика
ИзвестияСаакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
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Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Транспорт
Калининград возобновит ЖД-сообщение с Москвой и Петербургом
Калининград, 23 июня 2020, 13:39 — REGNUM Уже с июля возобновится железнодорожное сообщение между Калининградом и Москвой и Санкт-Петербургом транзитом через Литву.
REGNUM 23 июня в 06:39
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Вечерний курьер 01:59
Политика
В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Армия и оружие
Су-57 снабдят новыми средствами поражения
В интервью агентству «Интерфакс» представитель госкорпорацити «Ростех» сообщил о завершении разработок новых средств поражения для истребителей пятого поколения Су-57.
Военное дело 02:50
Авто
В Германии попросили возобновить продажи LADA в Евросоюзе
Петиция призывает возобновить «продажи всех моделей LADA в Германии и ЕС».
RuNews24.ru 00:51
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Наука
Облысение может быть фактором риска заражения COVID-19
Специалисты отмечают, что фактором риска коронавируса может быть и облысение.
Evo-rus.com 24 июня в 13:44
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Футбол
«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге 26 июня
КП - Санкт-Петербург 06:13
Наука
Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно быстро уничтожить коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 00:21
Общество
Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции
Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23
Игры
Ютубер показал, как изменилась графика в Cyberpunk 2077 за два года разработки
Ютубер под ником Cycu1 провёл сравнение между двумя записями игрового процесса Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 02:18
Общество
В Волгоградской области открыли движение по новому мосту через Ахтубу
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, помощник президента РФ Игорь Левитин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров открыли автомобильное движение в полном объеме по новому мосту через реку Ахтубу в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
РИА Новости 05:40
Общество
В Калининграде открылись первые магазины «Пятерочка»
Как сообщает пресс-служба X5 Retail Group, в Калининградской области отурылись первые магазины сети «Пятерочка».
КП - Калининград 03:28
Общество
Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге
Коммерсантъ 05:08
Энергетика
Российская нефть Urals за июнь резко подорожала
РБК 24 июня в 13:10
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
На YouTube был опубликован первый эпизод Night City Wire, в котором студия CD Projekt RED будет делиться информацией о своей грядущей игре Cyberpunk 2077.
Газета.Ru 05:57
Политика
Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил о представлении, сделанном России в связи с проведением ею геолого-разведочных работ у берегов Курильских островов.
Газета.Ru 04:43
Здоровье
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Общество
Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Экономика
«Газпром» заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды
Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщает компания.
Интерфакс 05:27
Авто
Bentley завершил производство модели Mulsanne
Производство модели завершилось выпуском седана Mulsanne Speed в спецверсии 6.75 Edition by Mulliner.
Движок 02:35
Общество
На Аляске хотят снести памятник правителю русских поселений
RuNews24.ru 05:47