Политика

ИзвестияИзвестияСаакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
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Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной в экономике и налогах

Газета.Ru03:54

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Lenta.ruвчера в 23:26

«Убивает бюрократия». Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину

Life.ru00:11

Саакашвили назвал сферы, в которых Россия превосходит Украину

Московский Комсомолецвчера в 23:31

Саакашвили назвал преимущества России перед Украиной

РБК00:35

Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной

РИА Новостивчера в 23:08

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Известиявчера в 22:32
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
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Транспорт

Калининград возобновит ЖД-сообщение с Москвой и Петербургом

Калининград, 23 июня 2020, 13:39 — REGNUM Уже с июля возобновится железнодорожное сообщение между Калининградом и Москвой и Санкт-Петербургом транзитом через Литву.
REGNUM 23 июня в 06:39
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу

Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,5K
Общество

Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»

1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
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Армия и оружие

Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать

Вечерний курьер 01:59
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Политика

В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
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Армия и оружие

Су-57 снабдят новыми средствами поражения

В интервью агентству «Интерфакс» представитель госкорпорацити «Ростех» сообщил о завершении разработок новых средств поражения для истребителей пятого поколения Су-57.
Военное дело 02:50
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Авто

В Германии попросили возобновить продажи LADA в Евросоюзе

Петиция призывает возобновить «продажи всех моделей LADA в Германии и ЕС».
RuNews24.ru 00:51
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Наука

Облысение может быть фактором риска заражения COVID-19

Специалисты отмечают, что фактором риска коронавируса может быть и облысение.
Evo-rus.com 24 июня в 13:44
90
Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
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Футбол

«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге 26 июня

КП - Санкт-Петербург 06:13
Наука

Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно быстро уничтожить коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 00:21
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Общество

Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции

Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23
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Игры

Ютубер показал, как изменилась графика в Cyberpunk 2077 за два года разработки

Ютубер под ником Cycu1 провёл сравнение между двумя записями игрового процесса Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 02:18
Общество

В Волгоградской области открыли движение по новому мосту через Ахтубу

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, помощник президента РФ Игорь Левитин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров открыли автомобильное движение в полном объеме по новому мосту через реку Ахтубу в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
РИА Новости 05:40
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Общество

В Калининграде открылись первые магазины «Пятерочка»

Как сообщает пресс-служба X5 Retail Group, в Калининградской области отурылись первые магазины сети «Пятерочка».
КП - Калининград 03:28
12
Общество

Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

Коммерсантъ 05:08
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Энергетика

Российская нефть Urals за июнь резко подорожала

РБК 24 июня в 13:10
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Игры

Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077

На YouTube был опубликован первый эпизод Night City Wire, в котором студия CD Projekt RED будет делиться информацией о своей грядущей игре Cyberpunk 2077.
Газета.Ru 05:57
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Политика

Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил о представлении, сделанном России в связи с проведением ею геолого-разведочных работ у берегов Курильских островов.
Газета.Ru 04:43
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Здоровье

Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла

Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Общество

Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
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Общество

Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы

Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
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Экономика

«Газпром» заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды

Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщает компания.
Интерфакс 05:27
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Авто

Bentley завершил производство модели Mulsanne

Производство модели завершилось выпуском седана Mulsanne Speed в спецверсии 6.75 Edition by Mulliner.
Движок 02:35
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На Аляске хотят снести памятник правителю русских поселений

RuNews24.ru 05:47
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины с 7 мая 2020. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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