Политика

РИА НовостиРИА НовостиСаакашвили заявил о превосходстве России над Украиной

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы.
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Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной в экономике и налогах

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Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
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Адвокат Ефремова уточнил слова о сердечном приступе актера

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Общество

Минкультуры назвало себя потерпевшей стороной в деле Серебренникова

В деле Кирилла Серебренникова речь идет о причинении крупного ущерба государству, министерство является потерпевшей стороной, заявила глава Минкультуры Ольга Любимова.
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Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Российская нефть Urals в Европе торгуется с рекордной премией к североморской Brent в $2,35 за баррель.
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Космос

NASA объявило конкурс на создание лунного туалета

Туалет должен функционировать в условиях низкой лунной гравитации, работать при воздействии микрогравитации космического пространства, находясь в пути, поскольку будет расположен внутри лунного корабля, а не в каком-нибудь надворном помещении на Луне.
UfaTime.ru 04:43
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Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.
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Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов

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Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
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Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
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«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 г. (16,61 руб. на акцию), говорится в сообщении компании.
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Общество

Суд считает, что Серебренников похитил почти 129 млн рублей

Мещанский суд Москвы в пятницу пришел к выводу, что преступная группа во главе с режиссером Кириллом Серебренниковым похитила почти 129 млн рублей, выделенных по завышенным сметам на театральный проект "Платформа".
Газета.Ru 06:06
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Карпин не знает, какие футболисты выйдут на матч против «Арсенала»

Наставник "Ростова" Валерий Карпин заявил о том, что не знает, какие футболисты выйдут на матч против тульского "Арсенала", передает Sport24.
Газета.Ru 07:43
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Актриса Эмма Робертс впервые станет мамой

Вскоре после разрыва отношений с Питерсом звезда «Американской истории ужасов» стала чаще появляться в компании Хедлунда, известного по фильмам «Трон: Наследие» и «Троя».
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С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей

С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
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Общество

На Аляске предложили снести памятник правителю русских поселений

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Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC теперь поддерживает карты «Яндекс.Денег»

Сервис «Яндекс.Деньги» объявил, что Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC теперь поддерживает работу с картами сервиса.
Ридус 07:20
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Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
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Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Армия и оружие

ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

Командующий Военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что установка ракет «Калибр» на ледоколы не является оборонительным шагом, а носит наступательный характер.
Военное дело 01:20
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Игры

Опубликован новый трейлер Cyberpunk 2077

Представлен новый трейлер игры Cyberpunk 2077.
RT на русском вчера в 15:41
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Экономика

Как новые законы изменят жизнь россиян в июле

В июле вырастут тарифы ЖКХ, с граждан снимается повинность по поверке электросчетчиков, все регионы смогут вводить налог для самозанятых, меняется порядок заполнения справок о доходах госслужащими, отменяется автомобильный знак "Инвалид".
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В Амурской области после нападения на фермера задержали двух силовиков

6 июня в селе Новоспасск Архаринского района силовики напали на местного фермера и похитили сельскохозяйственную технику.
REGNUM вчера в 20:36
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Политика

Кремль ответил на недовольство Японии геологоразведкой у Курил

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на недовольство Японии российскими геологоразведочными работами заявил, что Россия имеет право проводить любые исследования у Курил.
Lenta.ru 05:58
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Футбол

«Ливерпуль» впервые с 1990 года стал чемпионом Англии по футболу

Интерфакс-Спорт вчера в 17:11
Путешествия

Космонавт объяснил предложение Роскосмоса о выходе туриста в космос

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Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане

Одним из глaвных прaздничных мeрoприятий в чeсть 75-й гoдoвщины Великой Победы стал грандиозный Концерт на Мамаевом кургане в городе Волгограде.
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В РФ разработают новую всепогодную спутниковую систему наблюдения

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Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции

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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины с 7 мая 2020. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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