Политика
РИА НовостиСаакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы.
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Политика
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
Общество
Минкультуры назвало себя потерпевшей стороной в деле Серебренникова
В деле Кирилла Серебренникова речь идет о причинении крупного ущерба государству, министерство является потерпевшей стороной, заявила глава Минкультуры Ольга Любимова.
BFM.ru 07:33
Энергетика
Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent
Российская нефть Urals в Европе торгуется с рекордной премией к североморской Brent в $2,35 за баррель.
Известия 06:16
Космос
NASA объявило конкурс на создание лунного туалета
Туалет должен функционировать в условиях низкой лунной гравитации, работать при воздействии микрогравитации космического пространства, находясь в пути, поскольку будет расположен внутри лунного корабля, а не в каком-нибудь надворном помещении на Луне.
UfaTime.ru 04:43
Общество
Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.
Известия вчера в 07:35
Гаджеты
Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов
Деловое.ТВ 06:00
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM вчера в 23:30
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Экономика
«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%
Акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 г. (16,61 руб. на акцию), говорится в сообщении компании.
ТАСС 07:23
Общество
Суд считает, что Серебренников похитил почти 129 млн рублей
Мещанский суд Москвы в пятницу пришел к выводу, что преступная группа во главе с режиссером Кириллом Серебренниковым похитила почти 129 млн рублей, выделенных по завышенным сметам на театральный проект "Платформа".
Газета.Ru 06:06
Футбол
Карпин не знает, какие футболисты выйдут на матч против «Арсенала»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин заявил о том, что не знает, какие футболисты выйдут на матч против тульского "Арсенала", передает Sport24.
Газета.Ru 07:43
Шоу-бизнес
Актриса Эмма Робертс впервые станет мамой
Вскоре после разрыва отношений с Питерсом звезда «Американской истории ужасов» стала чаще появляться в компании Хедлунда, известного по фильмам «Трон: Наследие» и «Троя».
Пятый канал 06:11
Авто
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru 04:19
Гаджеты
Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC теперь поддерживает карты «Яндекс.Денег»
Сервис «Яндекс.Деньги» объявил, что Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC теперь поддерживает работу с картами сервиса.
Ридус 07:20
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Армия и оружие
ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Командующий Военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что установка ракет «Калибр» на ледоколы не является оборонительным шагом, а носит наступательный характер.
Военное дело 01:20
Игры
Опубликован новый трейлер Cyberpunk 2077
Представлен новый трейлер игры Cyberpunk 2077.
RT на русском вчера в 15:41
Экономика
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
В июле вырастут тарифы ЖКХ, с граждан снимается повинность по поверке электросчетчиков, все регионы смогут вводить налог для самозанятых, меняется порядок заполнения справок о доходах госслужащими, отменяется автомобильный знак "Инвалид".
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия
В Амурской области после нападения на фермера задержали двух силовиков
6 июня в селе Новоспасск Архаринского района силовики напали на местного фермера и похитили сельскохозяйственную технику.
REGNUM вчера в 20:36
Политика
Кремль ответил на недовольство Японии геологоразведкой у Курил
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на недовольство Японии российскими геологоразведочными работами заявил, что Россия имеет право проводить любые исследования у Курил.
Lenta.ru 05:58
Футбол
«Ливерпуль» впервые с 1990 года стал чемпионом Англии по футболу
Интерфакс-Спорт вчера в 17:11
Путешествия
Космонавт объяснил предложение Роскосмоса о выходе туриста в космос
РИА Новости вчера в 15:03
Культура
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
Одним из глaвных прaздничных мeрoприятий в чeсть 75-й гoдoвщины Великой Победы стал грандиозный Концерт на Мамаевом кургане в городе Волгограде.
Evo-rus.com 05:11
Общество
Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции
RT на русском 05:23