Политика
РБКСаакашвили заявил о риске «потерять» Украину
Украина может прекратить существование в нынешнем виде из-за действий местных властей. Такое мнение в эфире телеканала «Украина 24» выразил глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили.
Читать в источнике
Оценить127
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:08, Ашберн
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Коммерсантъ вчера в 06:27
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Политика
Парламентские выборы завершились в Сирии
Голосование на выборах в Народный совет завершилось в Сирии, сообщает SANA со ссылкой на высший судебный комитет страны по выборам.
Газета.Ru 16:21
Происшествия
Экстрасенс Амбарцумян перед смертью жаловалась на угрозы коллекторов
Московский Комсомолец вчера в 13:28
Здоровье
245 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
На 19 июля в Свердловской области у 17 789 человек выявлен коронавирус.
Kursk.com 03:56
Общество
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в России
Сильные ливни, град и штормовой ветер придут вместе с незначительным похолоданием в центр Урала, а также на юг Тюменской, север Томской и в Кемеровскую области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:23
Наука
Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки
Считая сами переходы, исследователи смогли получить представление о том, сколько примерно мыслей возникает в голове у человека в течение дня.
Live24 16 июля в 06:29
Культура
На создателей «Очень странных дел» снова подали в суд за плагиат
Popcornnews.ru 17:30
Кино
Сериал по мотивам романа Хаксли «Дивный новый мир» вышел на экраны
Стриминговый сервис Peacock выпустил сериал Дивный новый мир, который был снят по мотивам одноименного романа британского писателя Олдоса Хаксли.
iReactor вчера в 01:36
Политика
Reuters: в Германии просят США не выводить войска
Премьер-министры четырех федеральных земель Германии просят США не сокращать численность американских войск, размещенных в стране.
Газета.Ru 15:51
Происшествия
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, признался в новых расправах.
Lenta.ru 17:13
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился раздел о Главном военно-морском параде
На сайте Минобороны России появился специальный мультимедийный раздел, посвященный Главному военно-морскому параду, который состоится 26 июля.
Известия 17:00
Наука
Искусственный интеллект научился точно прогнозировать штормы
Модель прогнозирования штормов с использованием ИИ была создана в 2010 году и вплоть до 2019 года показывала очень точные и впечатляющие результаты - практически не ошибается во времени и месте возникновения больших волн и предсказывает изменение температуры воды.
Сайт интересных новостей 16 июля в 19:56
Футбол
Месси в рекордный раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси в седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры, установив рекорд по данному показателю.
Газета.Ru 18:02
Политика
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
Происшествия
После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
РИА Новости 05:23
Футбол
«Тоттенхэм» оказался сильнее «Лестера» в матче АПЛ
Лондонский "Тоттенхэм" принял на своём поле "Лестер".
Ореанда-Новости 13:26
Политика
Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию
Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Lenta.ru вчера в 08:21
Футбол
«Уотфорд» в третий раз за сезон уволил тренера
Напомним, Пирсон возглавил «Уотфорд» только в декабре 2019 года. Тогда команда шла на последнем месте с восемью очками.
Все про Спорт ру 12:42
Политика
Байден обвинил Россию в намерении вмешаться в выборы президента США
Спецслужбы Соединенных Штатов обвиняют Россию в том, что она якобы вмешивалась в избирательный процесс на президентских выборах 2016 года.
Газета.Ru 15:17
Интернет
Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10
Компания Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в операционной системе Windows 10, случившуюся после обновления May 2020 Update.
UfacityNews.ru 16:58
Здоровье
«Не буду лукавить»: признание испытателя вакцины от COVID-19
Ученые совместно с Минобороны уже испытали свою вакцину на добровольцах и в сентябре надеются получить разрешение на выпуск.
Вести.Ru 14:40
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Политика
Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания.
RT на русском 15:32
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Экономика
СП отчиталась о результатах проверки исполнения бюджета Росгидрометом
Счетная палата России положительно оценила результаты проверки деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) в рамках исполнения бюджета за 2019 год.
Российская газета 17 июля в 12:05
Политика
Минск опроверг слухи о госпитализации Лукашенко
Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности.
Ридус 13:49