На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

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