Политика

Lenta.ruLenta.ruСаакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
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Саакашвили сравнил чиновников с чипированными животными

Вести.Ru06:48

Саакашвили не нашел на Украине признаков существования государства

РЕН ТВ04:48

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

РБК05:21

Саакашвили заявил об отсутствии украинского государства

RT на русском05:17

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

Lenta.ru05:10

Саакашвили заявил, что украинского государства не существует

ТАСС05:51

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

РИА Новости04:39
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Общество

Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная "Вектором".
РИА Новости вчера в 20:21
59
Шоу-бизнес

Асмус подтвердила, что является инициатором развода

Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
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Шоу-бизнес

Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков

В подписи к снимку, который Фадеев опубликовал в инстаграме, он написал, что сбросил сто килограммов.
РИА Новости 06:02
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Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты

Испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» впервые прошли со штатной боевой частью.
Территория новостей 04:40
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Происшествия

Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
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Политика

МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
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Происшествия

Пропавшую 13-летнюю девочку ищут в Тульской области

В Тульской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 13-летней девочки.
РЕН ТВ 06:35
Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
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Здоровье

После шаманского обряда в Бурятии произошла вспышка коронавируса

Выяснилось, что инфицирование сельских жителей могло произойти после массового мероприятия - шаманского обряда, который прошёл 9 и 10 июня в селе Шулуты.
Аргументы и Факты - Бурятия 04:48
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Шоу-бизнес

Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 06:38
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Общество

«Норникель» не позволил депутату вывезти образцы загрязненной воды на экспертизу

Митрохин прилетел в Норильск, чтобы встретиться со специальными корреспондентами «Новой газеты» Еленой Костюченко и Юрием Козыревым.
Тайга.инфо 04:05
3
Происшествия

На Аляске нашли останки погибших при крушении самолета в 1952 году

РБК 06:19
12
Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
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Спорт

Большунов получил «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира

Pravda.Ru вчера в 08:29
Космос

Ученые предложили устроить пенную охоту на космический мусор

Как сообщил «МК» руководитель стартапа молодых ученых Влад Ситников, липкая полимерная пена находится в бочкообразной емкости весом всего в 50 кг.
Московский Комсомолец вчера в 07:03
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Происшествия

СК просит арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова

Следствие просит суд заключить под стражу бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрия Натарова по делу о взятке и совращении малолетней.
ТАСС 06:33
Общество

На Украине есть риск развития эпидемии в «гиперболическом масштабе»

Шмыгаль отметил, что решение об ужесточении карантинных мер – сейчас в стране карантин ослабили, действует адаптивный период - будут принимать власти на местах.
Территория новостей 05:12
1
Общество

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
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Армия и оружие

Представлено видео ВВС США о программе Skyborg для беспилотников

Издание The Drive опубликовало видео о программе Skyborg, представленное Исследовательской лабораторией ВВС США.
Военное обозрение 25 июня в 03:36
1
Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
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Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео перехвата самолетов США над Черным морем

ТАСС 02:33
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Экономика

Повышение НДФЛ: как изменится налог на продажу квартир

В России с 1 января 2021 года планируют ввести прогрессивную шкалу налогообложения — россияне, зарабатывающие свыше 5 млн руб. в год, будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 15%.
РБК вчера в 05:34
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Происшествия

28 июня на Среднем Урале ожидаются грозы, ливни и град

По их данным, 28 июня в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди и град.
Телеканал ОТВ 04:57
Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM вчера в 04:52
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Фигурное катание

ФФККР не возражает против перехода фигуриста Коляды к тренеру Мишину

News.ru 06:05
Космос

«Роскосмос» перечислил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

Размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины, несоразмерность самой кабины и отсутствие нормального туалета — таковы недостатки космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска.
РИА Новости 05:26
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Технологии

В Google Play нашли 47 приложений и игр с троянами

Astera вчера в 08:24
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Космос

Астрономы обнаружили в 11 световых годах от Земли две экзопланеты

Примерно в 11 световых годах от Земли обнаружены две новые экзопланеты.
Актуальные Новости вчера в 08:42
4
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины с 7 мая 2020. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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