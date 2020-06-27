Политика
Lenta.ruСаакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
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Общество
Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19
В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная "Вектором".
РИА Новости вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Шоу-бизнес
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
В подписи к снимку, который Фадеев опубликовал в инстаграме, он написал, что сбросил сто килограммов.
РИА Новости 06:02
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» впервые прошли со штатной боевой частью.
Территория новостей 04:40
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Происшествия
Пропавшую 13-летнюю девочку ищут в Тульской области
В Тульской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 13-летней девочки.
РЕН ТВ 06:35
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
Здоровье
После шаманского обряда в Бурятии произошла вспышка коронавируса
Выяснилось, что инфицирование сельских жителей могло произойти после массового мероприятия - шаманского обряда, который прошёл 9 и 10 июня в селе Шулуты.
Аргументы и Факты - Бурятия 04:48
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 06:38
Общество
«Норникель» не позволил депутату вывезти образцы загрязненной воды на экспертизу
Митрохин прилетел в Норильск, чтобы встретиться со специальными корреспондентами «Новой газеты» Еленой Костюченко и Юрием Козыревым.
Тайга.инфо 04:05
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
Спорт
Большунов получил «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира
Pravda.Ru вчера в 08:29
Космос
Ученые предложили устроить пенную охоту на космический мусор
Как сообщил «МК» руководитель стартапа молодых ученых Влад Ситников, липкая полимерная пена находится в бочкообразной емкости весом всего в 50 кг.
Московский Комсомолец вчера в 07:03
Происшествия
СК просит арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова
Следствие просит суд заключить под стражу бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрия Натарова по делу о взятке и совращении малолетней.
ТАСС 06:33
Общество
На Украине есть риск развития эпидемии в «гиперболическом масштабе»
Шмыгаль отметил, что решение об ужесточении карантинных мер – сейчас в стране карантин ослабили, действует адаптивный период - будут принимать власти на местах.
Территория новостей 05:12
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
Армия и оружие
Представлено видео ВВС США о программе Skyborg для беспилотников
Издание The Drive опубликовало видео о программе Skyborg, представленное Исследовательской лабораторией ВВС США.
Военное обозрение 25 июня в 03:36
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
Экономика
Повышение НДФЛ: как изменится налог на продажу квартир
В России с 1 января 2021 года планируют ввести прогрессивную шкалу налогообложения — россияне, зарабатывающие свыше 5 млн руб. в год, будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 15%.
РБК вчера в 05:34
Происшествия
28 июня на Среднем Урале ожидаются грозы, ливни и град
По их данным, 28 июня в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди и град.
Телеканал ОТВ 04:57
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM вчера в 04:52
Космос
«Роскосмос» перечислил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
Размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины, несоразмерность самой кабины и отсутствие нормального туалета — таковы недостатки космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска.
РИА Новости 05:26
Технологии
В Google Play нашли 47 приложений и игр с троянами
Astera вчера в 08:24
Космос
Астрономы обнаружили в 11 световых годах от Земли две экзопланеты
Примерно в 11 световых годах от Земли обнаружены две новые экзопланеты.
Актуальные Новости вчера в 08:42
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02