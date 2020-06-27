На Украине государство перестало существовать, так как его заменили чиновники, которые преследуют свои, а не государственные интересы, уверен глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

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