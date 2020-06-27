Глава украинского исполнительного комитета нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что чиновники на Украине вытеснили государство, преследуя исключительно свои интересы, а не страны. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

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