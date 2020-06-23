Политика

RT на русскомRT на русскомСаакашвили заявил об угрозе голода на Украине

Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» об угрозе голода на Украине из-за экономического кризиса. Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале журналиста.
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Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в эфире программы «В гостях у Дмитрия Гордона
» о том, что Украину ждет масштабная экономическая катастрофа.
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