с чего всё началось

Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» об угрозе голода на Украине из-за экономического кризиса. Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале журналиста.

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине

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