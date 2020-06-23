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Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине

Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» об угрозе голода на Украине из-за экономического кризиса. Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале журналиста.В источнике
Михаил Саакашвилигрузинский политик
Мы стоим перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод.
С чего всё началось
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в эфире программы «В гостях у Дмитрия Гордона» о том, что Украину ждет масштабная экономическая катастрофа.
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