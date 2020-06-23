с чего всё началось

Мы стоим перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод.

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.

Общество В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия». 52

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 11

Армия и оружие Страны НАТО объединились против России в Ливии Россия не должна вмешиваться в конфликт в Ливии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Авто Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию Гражданам, которые придут на голосование в Омской области по поправкам в Конституцию, Союз организаций торговли региона пообещал целый ряд подарков, среди которых значатся пять новых седанов Lada Granta. 197

Здоровье Врач предупредила о смертельной опасности сливочного масла Употребление сливочного масла, в составе которого содержатся трансжиры, может привести к онкологическим заболеваниям и иному вреду для организма, сказала в интервью телеканалу "Звезда" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко. 86

Космос Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны. 2

Экономика В России могут увеличить пенсии по старости В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста. 4,2K

Экономика Банки не собираются вводить комиссии за переводы в банкоматах 22 июня 2020 года стало известно, что банки не планируют вводить комиссии за переводы, осуществлённые через банкомат, как это сделало ПАО «Сбербанк России». 4,2K

Шоу-бизнес Харламов отреагировал на предположения о причинах его развода с Асмус Шоумен Гарик Харламов высмеял предположение, что его союз с Кристиной Асмус распался из-за разных политических взглядов.

Здоровье За сутки в Бурятии прибавилось 43 больных коронавирусом На утро 22 июня в Республике Бурятия зарегистрировано 2634 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, включая 43 за минувшие сутки. 156

Армия и оружие Юбилейный парад Победы в Москве состоится с небывалым размахом В параде Победы в нашей столице запланировано участие 234 единиц наземной техники, 75 самолетов и вертолетов и около 13 тысяч военнослужащих.

Гаджеты Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями. 7

Политика Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам. 1K

Экономика В России увеличат размер материнского капитала на первенца Предполагается, что выплату ежегодно будут индексировать на 4%. Вместе с маткапиталом на первенца вырастет и субсидия на второго ребёнка. 10

Происшествия Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам лишения свободы Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения по делу о коррупции, передает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева. 549