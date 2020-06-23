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Газета.RuСаакашвили предрек Украине голод из-за кризиса
Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украина находится под угрозой голода. Соответствующее заявление он сделал в программе "В гостях у Дмитрия Гордона" на Youtube.
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Мы стоим перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикMedikForum.ru вчера в 19:02
с чего всё началось
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в эфире программы «В гостях у Дмитрия Гордона» о том, что Украину ждет масштабная экономическая катастрофа.Профильвчера в 13:40
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