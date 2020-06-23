с чего всё началось

Мы стоим перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод.

Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украина находится под угрозой голода. Соответствующее заявление он сделал в программе "В гостях у Дмитрия Гордона" на Youtube.

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