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Газета.RuГазета.RuСаакашвили предрек Украине голод из-за кризиса

Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украина находится под угрозой голода. Соответствующее заявление он сделал в программе "В гостях у Дмитрия Гордона" на Youtube.
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Михаил Саакашвили
Мы стоим перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикMedikForum.ru вчера в 19:02
с чего всё началось
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в эфире программы «В гостях у Дмитрия Гордона
» о том, что Украину ждет масштабная экономическая катастрофа.
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Михаил Саакашвили
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Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины с 7 мая 2020. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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