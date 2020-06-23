Политика

РИА НовостиРИА НовостиСаакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
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Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в эфире программы «В гостях у Дмитрия Гордона
» о том, что Украину ждет масштабная экономическая катастрофа.
Профильвчера в 13:40

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Саакашвили предсказал Украине голод

Взгляд.рувчера в 13:56

Саакашвили пригрозил Украине голодом из-за кризиса

Газета.Ruвчера в 15:27

Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса

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Саакашвили предупредил о голоде на Украине из-за экономического кризиса

РБКвчера в 14:59

Саакашвили предрёк экономическую катастрофу и голод на Украине

REGNUMвчера в 13:08

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине

News.ruвчера в 12:53

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

РИА Новостивчера в 12:42
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Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

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В Саратовской области открывают пляжи и фитнес-центры

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Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
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Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Армия и оружие

Украинские силовики обвинили ополченцев в четырех обстрелах в Донбассе

Военнослужащие вооруженных сил Украины заявили в среду, что зафиксировали четыре обстрела своих позиций в зоне вооруженного конфликта на востоке страны за прошедшие сутки.
Московский Комсомолец 00:54
Финансы

Россияне начали возвращать валюту в банки

Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
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Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
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Политика

В саратовской областной думе подрались депутаты

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Общество

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Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
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Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
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В семье Пугачевой ожидается пополнение

Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр 22 июня в 05:50
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Общество

В Чите механизированную колонну на параде Победы возглавил танк Т-34

Легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34 возглавил механизированную колонну на параде в честь юбилея Победы в городе Чита Забайкальского края, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
РИА Новости 01:30
Футбол

Объявлена сборная первого после рестарта тура чемпионата Англии

Ранее были названы лучшие голы 30-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 01:58
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Смартфон Redmi 9A выйдет уже завтра

Китайская компания Redmi (является дочерним подразделением Xiaomi) завтра представит Redmi 9A.
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Как подчеркнул Песков, руководство России понимает, что по ряду причин некоторые лидеры не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.
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Экономика

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском вчера в 11:05
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
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iReactor вчера в 22:16
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Twitter пометил сообщение Трампа как «угрозу насилием»

Twitter поместил рядом с твитом президента США Дональда Трампа об "автономных зонах" протестующих предупреждение, что его содержание содержит угрозы людям.
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ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Известия вчера в 18:15
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском 22 июня в 01:27
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Энергетика

Глава правительства РФ увеличил субсидию по переводу автомобиля на газ

Москва, 21 июня 2020, 13:14 — REGNUM Постановление об увеличении доли субсидии на расходы бизнеса и граждан при переводе автомобилей с бензина на газ подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.
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Acer представила новый ChromeBook Enterprise Spin 713

Ещё вчера вечером компания Acer представила несколько новинок, среди которых оказался и новый ноутбук ChromeBook Enterprise Spin 713.
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Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.
RT на русском 02:22
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Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»

Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели.
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В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины с 7 мая 2020. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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