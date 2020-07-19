Политика
Газета.RuСаакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде. Экс-губернатор Одесской области также отметил, что чиновники в регионах создали "частные армии" и готовятся к "отколу".
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Происшествия
На Камчатке ищут пропавшего на Вилючинском вулкане туриста
Врио заместителя председателя правительства Камчатки Сергей Хабаров заявил, что ведутся поиски пропавшего на Вилючинском вулкане 54-летнего туриста.
РИА Новости 22:29
Происшествия
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, признался в новых расправах.
Lenta.ru 17:13
Здоровье
В Бурятии число случаев коронавируса превысило 3700
Коронавирус подтвердили ещё у более 30 человек На утро 20 июля случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 3729.
Байкал-Daily 21:07
Общество
Михаил Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
С 1 января 2021 года устраивающиеся на работу россияне, смогут воспользоваться электронной трудовой книжкой.
Первый Тульский вчера в 11:23
Культура
Фестиваль «Горький fest» открыли в Нижнем Новгороде
«Горький fest» проводят с 2017 года. В прошлом году мероприятие собрало более 70 тысяч зрителей.
Телеканал 360° вчера в 23:51
Происшествия
Труп мужчины нашли на дне карьера по ул. Шалаева в Биробиджане
Сегодня в 09.10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области поступила информация от сотрудников полиции о найденных мужских вещах на берегу карьера "Лесной" по улице Шалаева, сообщили ИА ЕАОМеdіа в МЧС ЕАО.
EAOmedia.ru 21:34
Космос
Жители России смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Россиянам представится возможность узреть парад планет, рассказал астроном Джеффри Хант на своем сайте.
iReactor вчера в 10:53
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Интернет
Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
ТАСС 20:46
Происшествия
Во Владивостоке задержали троих участников митинга в поддержку Фургала
Полиция задержала троих участников акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которая состоялась утром в воскресенье во Владивостоке.
Московский Комсомолец 05:55
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Футбол
Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ
Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 09:20
Политика
Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию
Иран отправил во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета.
Украина.ру вчера в 05:16
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 22:26
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.
РБК 19:58
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука 18:04
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Для Netflix режиссеры фильма «Мстители: Война Бесконечности» Энтони и Джо Руссо снимут самый дорогой в истории сервиса фильм.
АБН 01:44
Здоровье
Краевой перинатальный центр в Чите закроют на дезинфекцию
Краевой перинатальный центр в Чите закроют на плановую дезинфекцию и косметический ремонт с 10 августа по 8 сентября.
Московский Комсомолец Чита 22:06
Авто
Новый Mazda CX-4 стал абсолютным бестселлером бренда
Модернизированный купеобразный кроссовер Mazda вышел на рынок в конце прошлого года, и с тех пор спрос на эту модель не утихает.
Letnews.ru вчера в 02:08
Происшествия
Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом
В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru 09:22
Здоровье
В Минздраве допустили вторую волну коронавируса в России
В Минздраве не исключают, что осенью Россию ждёт вторая волна заболеваемости COVID-19.
RT на русском вчера в 08:14
Шоу-бизнес
Потерявшая мужа Екатерина Диденко нашла новую любовь
Екатерина Диденко около четырех месяцев назад похоронила мужа, скончавшегося из-за отравления парами сухого льда, и уже позирует на фото с новым мужчиной.
Дни24 16:00
Общество
Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции
Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
Motor 17 июля в 10:16
Происшествия
В Бурятии в ДТП погиб депутат Народного Хурала
Байкал Медиа Консалтинг 21:43
Общество
В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19
REGNUM вчера в 00:47
Шоу-бизнес
Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом
NewInform 17 июля в 13:27
Общество
В России изменятся правила выселения из аварийного жилья
В России готовятся поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов.
Известия 11:55