Политика

Газета.RuГазета.RuСаакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде. Экс-губернатор Одесской области также отметил, что чиновники в регионах создали "частные армии" и готовятся к "отколу".
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