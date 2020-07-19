Политика
Газета.RuСаакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде. Экс-губернатор Одесской области также отметил, что чиновники в регионах создали "частные армии" и готовятся к "отколу".
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Саакашвили предупредил о возможном исчезновении Украины в нынешнем виде
Комсомольская правдавчера в 14:19
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Политика
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru вчера в 23:50
Общество
Редко пользующихся автомобилями россиян могут освободить от транспортного налога
Депутат от «Единой России» и член комитета Госдумы по налогам Евгений Федоров предложил освободить от уплаты транспортного налога россиян, которые редко пользуются своими автомобилями.
Ведомости вчера в 17:59
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
Два самолета и вертолет в сложных условиях горной местности занимаются поиском пропавшего в Бурятии самолета Ан-2, сообщил РИА Новости в понедельник начальник Координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.
РИА Новости вчера в 21:33
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ
Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
Газета.Ru 01:13
Авто
Эксперт назвал четыре главные причины «смерти» аккумулятора автомобиля
Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин назвал четыре главные причины преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля.
РИА Новости вчера в 21:48
Финансы
Какие доходности остались на депозитном рынке
Какие доходности остались на депозитном рынке Процентные ставки по вкладам опустились до исторических минимумов, и сегодня уже хорошей доходностью считается уровень чуть выше 5% годовых.
Коммерсантъ вчера в 07:00
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Общество
Россияне могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru 18 июля в 10:05
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
Шоу-бизнес
Обнародованы доходы Мирославы Карпович
Территория новостей 00:00
Происшествия
В ДТП погиб депутат парламента Бурятии Александр Лоншаков
В результате ДТП погиб депутат Народного Хурала Бурятии Александр Лоншаков. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:55
Футбол
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии
Лондонский "Челси" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" в матче 1/2 финала Кубка Англии.
Газета.Ru вчера в 15:06
Политика
В четырех землях Германии попросили США не выводить войска из страны
Премьер-министры четырех земель Германии обратились к конгрессу США с просьбой не выводить американские войска из их страны.
РБК вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии находящегося под домашним арестом артиста.
Газета.Ru вчера в 21:52
Армия и оружие
На Украине заявили о «тайном оружии России» в глубинах Черного моря
Россия ведет секретную разработку системы освещения надводной и подводной обстановки с внедрением новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря.
Газета.Ru 01:34
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Автоновости дня 17 июля в 06:10
Наука
С вирусами помогает бороться куркума
Куркума может помогать бороться с обычными и опасными вирусами, однако ее эффективность в отношении альфа-коронавирусов оказалась низкой.
Газета DAILY вчера в 09:35
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru вчера в 11:00
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
Согласно опубликованному документу, в РФ будет запрещено использовать для ремонта автомобилей запасные части, бывшие в употреблении.
Новые автомобили вчера в 23:00
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 18 июля в 04:49
Здоровье
Количество заболевших коронавирусом в Приморье выросло вдвое
Среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в крае вырос до 92 человек, это в два раза выше, чем неделей раньше, сообщили DEITA.RU в оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции.
Deita.ru 00:45
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Спорт
40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры
С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.
Парламентская газета 18 июля в 18:17
Единоборства
Менеджер Хабиба анонсировал следующий бой Нурмагомедова
ProstoProSport 18 июля в 12:37
Автоспорт
Пилоты «Формулы-1» не успели преклонить колено из-за гимна Венгрии
Metaratings вчера в 09:44
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Футбол
Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ
Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 09:20