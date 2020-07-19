Политика
Газета.RuСаакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде. Экс-губернатор Одесской области также отметил, что чиновники в регионах создали "частные армии" и готовятся к "отколу".
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Политика
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о конституции «не под женщину»
Моя Москва.онлайн 12:15
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания вчера в 11:20
Технологии
«Мегафон» начнет строить сеть связи в Арктике
Компания совместно с Росгеологией объявила о старте разведывательных работ, необходимых для прокладки трансарктической линии связи – пишет газета «Ведомости».
Эхо Москвы 19:05
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
Российская газета 20:26
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Политика
Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов
Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.
Коммерсантъ 14:04
Общество
«Сахалинморнефтегаз» останавливает работу на севере Сахалина
Компания "РН-Сахалинморнефтегаз" (дочка "Роснефти") останавливает работу своих нефтяных и газовых промыслов на севере Сахалина.
Сахалин.Инфо 18:19
ЖКХ
Северо-запад Южно-Сахалинска на сутки останется без воды
Жителям северо-западной части Южно-Сахалинска напоминают о необходимости запастись водой на время действия ограничений в связи с подключением нового водопровода.
АСТВ вчера в 19:55
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Общество
Вывозной рейс из Африки доставил в Москву более 100 россиян
Российская газета 20:20
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ 18:25
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru вчера в 10:05
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
РБК вчера в 18:46
Экономика
Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается рассрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.com вчера в 15:12
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Лестер» в 37-м туре АПЛ
В матче 37-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» оказался сильнее «Лестера».
RT на русском 13:15
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Хоккей
«Канадцы были самоуверенны». Российский хоккеист рассказал о своем легендарном голе в четвертьфинале чемпионате мира
Бывший нападающий сборной России Алексей Кайгородов вспомнил чемпионат мира-2011 и свой знаменитый гол в меньшинстве в матче с канадцами.
Спорт-Экспресс вчера в 14:00
Авто
В июне производство легковых автомобилей в России рухнуло на 24%
По итогам первых шести месяцев 2020 года показатель рухнул на 34,9%. С начала года в России выпущено 510 тысяч, в июне объем выпуска составил 104 тысяч легковых автомобилей.
Evo-rus.com 17 июля в 08:57
Здоровье
В Казахстане предложили продлить карантин по COVID-19 до конца года
Карантин по COVID-19 предложил продлить в Казахстане до конца 2020 года профессор, академик НАН Казахстана, президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин 17 июля в своем видеообращении.
ИА Красная Весна 02:41
Футбол
Федун назвал «Зенит» дутым чемпионом и раскритиковал судейство
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги полуфинального матча Кубка России, в котором "красно-белые" проиграли "Зениту" (1:2) и уже третий сезон подряд остались без трофеев.
Российская газета 14:47
Экономика
Эксперт сообщил о снижении числа заявок на кредитные каникулы в России
В России во второй половине июня зафиксировано двукратное сокращение числа обращений граждан за кредитными каникулами из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 20:27
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
Музыка
Группа «Машина времени» сыграет свои хиты на парковке «Лужников»
ТАСС вчера в 17:14
Футбол
«Спартак» не смог остановить Дзюбу и Азмуна. Почему Семак обыграл Тедеско?
«Зенит» одержал победу по двум причинам: одна связана с тактическим решением Сергея Семака, а другая — с вынужденными действиями Доменико Тедеско по формированию стартового состава.
Спорт-Экспресс 20:05