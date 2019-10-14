Экономика

КоммерсантъКоммерсантъSabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке

Крупнейшая в мире нефтехимическая корпорация — саудовская Sabic — совместно с РФПИ войдет в проект группы ЕСН Григория Березкина по строительству производства метанола мощностью 1 млн тонн в Сковородино Амурской области.
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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