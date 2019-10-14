Экономика
КоммерсантъSabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке
Крупнейшая в мире нефтехимическая корпорация — саудовская Sabic — совместно с РФПИ войдет в проект группы ЕСН Григория Березкина по строительству производства метанола мощностью 1 млн тонн в Сковородино Амурской области.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 08:06, Ашберн
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
РЕН ТВ вчера в 15:50
Политика
Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Российская газета 07:15
Кино
Уилл Смит о фильме «Гемини»: Мне кажется, мы сняли крутое кино
До финиша картину удалось довести лишь Энгу Ли, использовавшему в "Гемини" революционный формат – 120 кадров в секунду вместо привычных 24 (в российских кинотеатрах можно будет увидеть версию с 60 кадрами в секунду).
Газета Metro 11 октября в 06:59
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Происшествия
Возросло число жертв тайфуна в Японии
В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 18:40
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Шоу-бизнес
Бузова взяла «Мисс Екатеринбург-2016» в невесты Батрутдинову
Бузова взяла «Мисс Екатеринбург-2016» в невесты Батрутдинову Телеведущей понравилась Елизавета Аниховская, которая пришла на шоу «План Б», чтобы побороться за сердце комика.
Екатеринбург-ТВ 02:15
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из сериала «Сваты»
Известный российский актер Федор Добронравов прокомментировал уход из телесериала «Сваты» Николая Добрынина, об этом 10 октября сообщает издание Life.ru.
REGNUM 12 октября в 04:01
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Теннис
Циципас назвал игру Медведева скучной
Грек Стефанос Циципас прокомментировал стиль игры россиянина Даниила Медведева.
RT на русском 07:43
Политика
Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II
Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.
РИА Новости 07:16
Экономика
Рынок робототехники в России может вырасти до 17,4 млрд рублей
Рынок робототехники и сенсорики в России может вырасти до 17,4 млрд рублей, что на 7,4 млрд больше 2019 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Минкомсвязи.
RT на русском 06:40
Политика
МИД Украины вызвал посла Турции из-за визита Поклонской и Бальбека
Мойка78 вчера в 11:54
Политика
«Барселона» выступила в поддержку заключенных лидеров Каталонии
Футбольный клуб "Барселона" озвучил свою позицию относительно заключения девятерых лидеров Каталонии, которые были приговорены Верховным испанским судом к тюремным срокам от девяти до 13 лет.
Газета.Ru 07:12
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 12 октября в 10:06
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Происшествия
Москалькова назвала убийцу девочки из Саратова «мутантом»
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не будет помогать "получеловеку", который убил девятилетнюю девочку в Саратове.
Аргументы недели 06:56
Авто
Porsche Taycan получил версию 4S
Визуально Porsche Taycan 4S отличается новым передним бампером, иными порогами, переработанным задним диффузором, 19-дюймовыми колесными дисками и тормозными механизмами красного цвета с чугунными дисками.
Коммерсантъ 06:09
Хоккей
Девушка исполнила откровенный танец во время матча НХЛ, видео
Во время танца от девушки некоторые буквально не могли оторвать глаз, но в интернете поступок незнакомки осудили.
Чемпионат вчера в 13:15
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
В южную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Портер» с управляемым ракетным вооружением.
БИЗНЕС Online 12 октября в 15:31
Футбол
Первый гол за «Ростов» забил Мамаев в двусторонней игре
Privet-Rostov.ru 00:40
Армия и оружие
Сирийская армия начала переброску сил на курдские территории
Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
РИА Новости вчера в 13:35