Экономика
КоммерсантъSabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке
Крупнейшая в мире нефтехимическая корпорация — саудовская Sabic — совместно с РФПИ войдет в проект группы ЕСН Григория Березкина по строительству производства метанола мощностью 1 млн тонн в Сковородино Амурской области.
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Политика
На парламентских выборах в Польше побеждает правящая партия
На парламентских выборах в Польше побеждает правящая партия «Право и справедливость».
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
Политика
Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери
Евросоюз на год продлил санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщил Совет ЕС.
Происшествия
Пожар на станции метро «Выставочная» в Москве потушили
Возгорание в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филевской линии московского метрополитена удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Шоу-бизнес
Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова
Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова Актер заявил, что он не хочет присоединяться к обсуждающим торжество.
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры
Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Происшествия
Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
Политика
«Оппозиционная платформа» потребовала отставки премьера Украины
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует немедленной отставки премьера Украины Алексея Гончарука из-за того, что он посетил мероприятие, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
Происшествия
Вологжанка умерла после липосакции
35-летняя женщина скончалась после операции по липосакции в Вологде.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
Дана Борисова, которая сама прошла курс реабилитации, в программе «Звезды сошлись» призналась, что давно заподозрила у Бочкаревой пагубную зависимость и даже предлагала ей помощь в решении проблемы, но актриса проигнорировала советы телеведущей.
Армия и оружие
Курдские террористы забрали с собой боевиков ИГИЛ, отступая на севере САР
Здоровье
Глава Роспотребнадзора объяснила, как не заболеть осенью
Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации россиянам, как избежать осенних заболеваний.
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
Кино
Сегодня фильм «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Первая часть научно-фантастической киносаги режиссеров Энди и Ларри Вачовски «Матрица» с сегодняшнего дня выходит в повторный прокат.
Общество
В Госдуме предложили блокировать живодёрский контент
Поправка дополнит положение подпунктом «з», в котором будет обозначен новый вид информации, признаваемый запрещённым к распространению в интернете: информация, содержащая материалы о жестоком обращении с животными.
Культура
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Южнокорейская актриса и певица и экс-участница K-pop коллектива f(x) Чхве Чжин Ри была обнаружена мертвой в своей доме около Сеула.
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Экономика
«Стив Джобс в мире пиццы»: основатель «Додо Пиццы» рассказал о создании «компании-киборга»
IT-направлению в компании посвящена отдельная страница на сайте «Додо Пиццы», на которой описано, как устроена Dodo IS.
Происшествия
Уфимец подал в суд на «Битву экстрасенсов»
В одном из выпусков передачи «Битва экстрасенсов» уфимца Станислава Булатова обвинили в убийстве, сообщает телеграмм-канал Mach.
Кино
Уилл Смит о фильме «Гемини»: Мне кажется, мы сняли крутое кино
До финиша картину удалось довести лишь Энгу Ли, использовавшему в "Гемини" революционный формат – 120 кадров в секунду вместо привычных 24 (в российских кинотеатрах можно будет увидеть версию с 60 кадрами в секунду).