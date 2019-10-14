Крупнейшая в мире нефтехимическая корпорация — саудовская Sabic — совместно с РФПИ войдет в проект группы ЕСН Григория Березкина по строительству производства метанола мощностью 1 млн тонн в Сковородино Амурской области.

Sabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке

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