Экономика

КоммерсантъКоммерсантъSabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке

Крупнейшая в мире нефтехимическая корпорация — саудовская Sabic — совместно с РФПИ войдет в проект группы ЕСН Григория Березкина по строительству производства метанола мощностью 1 млн тонн в Сковородино Амурской области.
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