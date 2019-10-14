Экономика
КоммерсантъSabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке
Sabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке Саудовские инвесторы 14 октября впервые подпишут обязывающее соглашение по вхождению в российский нефтехимический проект.
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Армия и оружие
В Черное море вошел эсминец США
Футбол
Мамаев забил первый гол за «Ростов» в двусторонней игре
Космос
На МКС впервые вырастили искусственное мясо
Израильская пищевая компания Aleph Farms, которая занимается производством говяжьих стейков из коровьих клеток, смогла успешно вырастить искусственное мясо на Международной космической станции.
Футбол
Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник
Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
Происшествия
Задержан активист, которого СМИ называли «организатором массовых беспорядков» 27 июля
В Москве задержали активиста общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл «организатором массовых беспорядков» в Москве 27 июля.
Здоровье
Сезон гриппа и ОРВИ начался в России на две недели раньше
Сезон гриппа и ОРВИ в этом году начался на две недели раньше, чем в прошлом.
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
Политика
В ПА НАТО рассмотрят доклад по Украине
В воскресенье, 13 октября Парламентская ассамблея НАТО приняла доклад касающийся войны на Донбассе, реформ и свободы слова на Украине подготовленный Канадой.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Происшествия
Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие
Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
Волейбол
Мужская сборная России по волейболу уступила Аргентине на Кубке мира
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 45
Число жертв разрушительного тайфуна "Хагибис", который прошел через центральные и восточные районы Японии в минувшие выходные, достигло 45 человек.
Происшествия
Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек
Утром в понедельник в Подмосковье электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
Здоровье
Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Политика
Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом
Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Здоровье
Почти 50% россиян страдают хроническими заболеваниями — Минздрав
Примерно 50% людей, которые прошли диспансеризацию в прошлом году, болеют хроническими заболеваниями. Среди детей показатель еще выше.
Политика
В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым
Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
Шоу-бизнес
Поклонники уверены, что молодая жена Игоря Николаева снова беременна
Именно поэтому фанаты постоянно пытаются найти намеки на то, что певица снова находится в интересном положении.
Футбол
Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
Шоу-бизнес
Нюша удалила свою фирменную родинку
Родинка над верхней губой была «фирменной фишкой» звездной красавицы.
Происшествия
В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападениях на женщин и изнасилованиях.
Общество
Суд заблокировал акции совхоза, принадлежащие Грудинину
Арбитражный суд Московской области на заседании заблокировал акции «Совхоза имени Ленина», которые принадлежат Павлу Грудинину, его троим детям и работнику совхоза Александру Федорову.
Армия и оружие
Россия отбомбилась по террористам в Сирии на фоне турецкой силовой операции
Общество
В Екатеринбурге подводят итоги опроса по выбору места для храма
Транспорт