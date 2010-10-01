Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъSabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке

8 фото
Sabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке Саудовские инвесторы 14 октября впервые подпишут обязывающее соглашение по вхождению в российский нефтехимический проект.
Читать в источнике
Комментировать
Армия и оружие

Сирийские военные помогут курдам отразить наступление турецкой армии

Газета.Ru 16:39
Футбол

Кипр — Россия 0:5

Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 13:54
Религия

Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме

Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Происшествия

Самолет ВВС Канады разбился в США

Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Газета.Ru 15:45
Технологии

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС засняли с высоты птичьего полета

Новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, разрушенным в результате аварии в 1986 году, засняли со всех сторон с высоты птичьего полета.
Известия 19:30
Происшествия

В Саратове простились с убитой девочкой

В Саратове сотни людей простились с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:15
Политика

В Италии захотели запретить Соловьеву въезд в ЕС и США

Автор составленного на итальянском языке обращения сравнивает российского ведущего Соловьёва с нацистскими преступниками и требует не допустить его проживания в Италии и возможного получения гражданства.
Рамблер 11:05
Политика

Оппозиционер лидирует на выборах мэра Будапешта

Оппозиционер Гергели Карачони из партии Momentum лидирует на выборах мэра Будапешта после подсчета более 90% голосов.
Известия 19:42
Теннис

Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае

Титул турнира в Шанхае стал для Медведева четвёртым в сезоне и седьмым в карьере, принеся Даниилу $1,374,995 призовых и 1000 очков.
GoTennis.ru 05:59
Здоровье

Употребление водорослей снижает риск развития сердечных заболеваний

Специалисты рассказали, что снизить риск появления ишемических заболеваний сердца можно с помощью определенных продуктов.
Политическая Экспертиза 10 октября в 19:49
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите

РИА Новости 11 октября в 03:35
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Кино

Первую часть «Матрицы» вновь покажут в российских кинотеатрах

Коммерсантъ 20:18
Здоровье

У жаловавшейся на слабость россиянки нашли полуметровую опухоль

Московские врачи вырезали гигантскую опухоль у 52-летней пациентки, которая обратилась с жалобами на общую слабость и увеличившийся живот.
Lenta.ru 16:37
Энергетика

«Дружба» любой ценой: российские энергоресурсы отходят Китаю

Российские энергетические активы с неотвратимой силой продолжают переходить во владение к иностранным инвесторам.
Ридус 20:53
Политика

Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
РИА Новости 03:47
Армия и оружие

Конгрессмен США поздравил флот картинкой «Петра Великого»

Газета.Ru 20:15
Общество

Россия завершает переход на цифровое телевещание

Россия в понедельник завершит переход на цифровое эфирное телевидение - аналоговое вещание федеральных телеканалов отключат еще в 21 регионе страны.
ТАСС 17:05
Происшествия

Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли

РИА Новости 13:02
Музыка

Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»

Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.
Взгляд.ру 02:45
Происшествия

Диджея убили в Ленинградской области из-за «неправильной» музыки

Диджей был убит в кафе в Кировском районе Ленинградской области из-за того, что посетителю заведения не понравилась музыка.
Известия 20:49
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Газета.Ru 16:16
Армия и оружие

В США представят резолюцию, призывающую отменить вывод войск из Сирии

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что конгрессмены-демократы предложат резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа отменить решение о выводе войск с севера Сирии, сообщает газета Hill.
РИА Новости 20:55
Наука

Углекислый газ снижает производительность труда

Недавно проведенное исследование показало, что изменение климата из-за выбросов углекислого газа может стать причиной проблем с производительностью труда.
Goroday.ru 16:03
Армия и оружие

Путин рассказал об уникальности российского гиперзвукового оружия

РИА Новости 05:52
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM вчера в 10:40
Политика

Зеленский призвал полицейских уважать право граждан на мирный протест

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы страны отнестись с уважением к праву граждан страны на мирный протест.
News.ru 14:00
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Происшествия

В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД

Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Lenta.ru вчера в 20:26
Общество

Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»

Итальянские эксперты уверены, что в сохранении молодости особую роль играет питание, пишет Lecco Notizie.
РИА Новости 09:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Saudi Aramco
Саудитская компания
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса. Штаб-квартира - в Дахране. За 2018 год «Saudi Aramco» получила рекордную в мире прибыль - компания заработала $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Российский фонд прямых инвестиций
Суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими в мире институциональными инвесторами - фондами прямых инвестиций, суверенными фондами, а также ведущими отраслевыми компаниями. РФПИ таким образом играет важную роль в привлечении прямых инвестиций в экономику России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное